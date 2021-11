Kreuzfahrt: Frau sieht Schiff einlaufen – und krempelt ihr Leben komplett um

Von Jahr zu Jahr stechen mehr Touristen in See. Kreuzfahrten werden weltweit immer beliebter. Auch immer mehr Deutsche machen Urlaub auf hoher See.

Kreuzfahrten: Urlaub auf hoher See

Kreuzfahrten: Urlaub auf hoher See

Große Schiffe ziehen manche Menschen fast magisch an – sie träumen sogar davon, irgendwann zur See zu fahren. In diesem Fall sorgte ein Kreuzfahrt-Schiff dafür, dass eine Frau ihr Leben komplett umkrempelte.

Eigentlich hatte sie bis dahin nichts mit Kreuzfahrten am Hut, doch das änderte sich schnell.

Kreuzfahrt: Eine Frau sieht ein Schiff und fasst einen großen Entschluss. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Eibner

Kreuzfahrt: Frau krempelt ihr leben auf links

Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, handelt es sich bei der Frau um Melanie Grüttner. Über 17 Jahre lang war sie im Personalbereich von Banken tätig. Im Alter von 35 Jahren nahm sie sich eine Auszeit und reiste ein Jahr lang durch die Weltgeschichte.

---------------

Infos zu Kreuzfahrten:

Als Kreuzfahrt oder auch Kreuzfahrtreise werden Urlaubsreisen auf einem Kreuzfahrtschiff bezeichnet.

Diese erfolgen entlang festgelegter Routen zwischen verschiedenen Häfen.

Der Begriff hat seinen Ursprung in dem niederländischen Wort „kruiser“ aus dem 17. Jahrhundert.

---------------

Als sie während der Reise ein Kreuzfahrt-Schiff sah, sollte sich ihr Leben komplett ändern. „Da hab ich überlegt, ob ich jetzt zurück zu meinem Banker-Job gehe oder gibt’s da vielleicht noch was anderes“, sagt sie. Sie sucht bei Aida nach einem Job und wurde zügig fündig.

Kreuzfahrt: Frau nimmt Job bei Aida an

Seitdem arbeitet Melanie Grüttner als Human Resource Managerin an Bord der Kreuzfahrt-Schiffe. „Ich arbeite gerne auf dem Schiff, weil ich das Gefühl habe, dass wir hier täglich vor neue Herausforderungen gestellt werden. Kein Tag ist wie der andere. Das finde ich sehr interessant und das ist auch etwas, was ich brauche, um motiviert zu sein und gut arbeiten zu können“, sagt sie.

---------------

Weitere News von MOIN.DE:

Edeka in MV: Ungebetene Gäste tauchen plötzlich auf – der Grund ist ernst

Sylt: Der nächste Kult-Gastronom macht Schluss! Darum hat er nach über 40 Jahren genug

Ostsee und Nordsee: Urlaub im Winter an der Küste? Das kann unberechenbar werden

---------------

Auch die vielen unterschiedlichen Menschen begeistern sie. „Man lernt so viele unterschiedliche Jobs kennen und versteht, was die Menschen eigentlich tun. Das macht es sehr interessant.“ Trotz der unterschiedlichen Kulturen und Nationalitäten der Crew funktioniere die Arbeit an Bord super. Nur selten gebe es Konflikte oder Herausforderungen, „weil man interkulturell nicht miteinander kooperieren kann“. Wann es manchmal doch zu Streitigkeiten kommt, erfährst du auf „MOIN.DE“. (gb)