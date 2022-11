Kreuzfahrt: Unfassbar, was sich Geizkragen an Bord erlauben – „Ekelhaft“

Eine Kreuzfahrt ist kein günstiges Vergnügen. Einige Passagiere versuchen daher scheinbar an Bord etwas Geld zu sparen. Doch überschreiten sie dabei eine Grenze?

Was sich einige im Restaurant der Aida erlauben, stößt bei vielen Kreuzfahrt-Fans jedoch auf Empörung. Unser Partnerportal „MOIN.de“ hat darüber berichtet.

Kreuzfahrt: Passagiere sorgen DAMIT für Aufregung

„Unglaublich, was sich einige erlauben“, regen sich Urlauber in den sozialen Medien auf. Auf der Aida sind ausgewählte Tischgetränke beim Buffet im Preis enthalten. Für alle weiteren Getränke fallen zusätzliche Kosten an, die wollen sich manche Passagiere sparen. Daher füllen sie Wasser vom Buffet in ihre mitgebrachten Trinkflaschen.

Für manche Kreuzfahrer zeuge das Verhalten von schlechter Erziehung und sei „ekelhaft“. Wer zu geizig sei, eine Flasche Wasser zu kaufen, solle am besten gar keine Kreuzfahrt buchen – so der Ratschlag.

Das Konzept hinter einer Kreuzfahrt:

Als Kreuzfahrt oder auch Kreuzfahrtreise werden Urlaubsreisen auf – Überraschung –einem Kreuzfahrtschiff bezeichnet

Diese erfolgen entlang vorab festgelegter Routen zwischen verschiedenen Häfen. Landgänge gehören in der Regel zum festen Programm

Der Begriff Kreuzfahrt hat seinen Ursprung in dem niederländischen Wort „kruiser“ aus dem 17. Jahrhundert

Dürfen die das?

Manche Passagiere gehen aber noch einen Schritt weiter und nehmen ihr Essen sogar mit auf die Kabine. Dabei würden teilweise sogar ganze Wein-Karaffen mitgenommen, was erneut für Aufregung sorgt.

Dass Urlauber ihren gebuchten Balkon für ein privates Frühstück nutzen wollen, können einige ja noch verstehen, doch es gebe auch Grenzen. Ein absolutes No-Go: Passagiere, die ihr Geschirr nicht mal zurückbringen, sondern es nur im Gang abstellen. Aber ist die Aufregung wirklich berechtigt oder ist das Verhalten der vermeintlichen Geizkragen auf der Aida sogar erlaubt? Die Antwort darauf gibt „MOIN.de„.