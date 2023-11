Kreuzfahrten werden immer beliebter. Wo früher noch vornehmlich ältere Herrschaften auf Kreuzfahrt-Reise gegangen sind, mischen sich heutzutage die verschiedensten Lebensstadien auf den komfortablen Schiffen.

Aber nicht alles auf einem Kreuzfahrtschiff ist gleich komfortabel. Eine spezielle Sache macht Aida-Kunden richtig sauer. Wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet (>>> hier mehr), sind vor allem bestimmte Gäste an Bord schuld daran.

Kreuzfahrt: Werden manche Reisende bevorzugt?

Der Grund, warum einige Aida-Reisende derzeit einen Groll hegen, ist der Ablauf beim Check-in. Hier prallen sowieso schon viele verschiedene Emotionen aufeinander. Ungeduld, Vorfreude, Frust und Glück – all das vereint sich in dem Moment, bevor die gesamte Reise losgeht und die Reisenden möglichst schnell in die eigenen Kabinen wollen.

Wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet, haben Reisende gerade vor dem Check-in viel Zeit und manche beobachten dabei ganz genau, wie der Check-in bei anderen abläuft. Und hier liegt das Problem: Werden einige Passagiere zu Unrecht bevorzugt?

Kreuzfahrt: Mit diesem Trick bist du schneller

Der Check-in kann sich manchmal ewig lange hinziehen – schließlich wollen jedesmal Tausende Gäste an Bord von Kreuzfahrt-Schiffen. Wen wundert es da, dass Wartezeit vorprogrammiert ist? Es sei denn, man investiert Geld. Laut unserem Partnerportal MOIN.DE können Gäste nämlich gegen einen Aufpreis früher in die Kabine, und bereits das sorgt für Ärger bei einigen Reisenden.

Es gibt aber noch einen zweiten, kostenfreien Weg, um sich einen entscheiden Vorteil beim Check-In zu verschaffen. Wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet, kann man sich auf der Aida Cruises verschiedene Check-in-Fenster buchen, um möglichst schnell in den stählernen Ozean-Riesen mit dem Kussmund zu gelangen.

Buchen kann man sich die kostenfreien Fenster für die fixe persönliche Abfertigung im Portal „myaida“. Und wer da schnell dran ist, verschafft sich einen Vorteil beim Check-in.

Den ganzen Artikel kannst du auf unserem Partnerportal MOIN.DE lesen (hier). Da erfährst du auch, warum einige Kreuzfahrt-Kunden von „Leistungsverweigerung" seitens der Aida Cruises sprechen.