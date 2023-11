Kreuzfahrt: Wie sich Urlauber an Bord der Aida aufführen, macht einige rasend

Eine Kreuzfahrt könnte so schön sein – wären da nicht die anderen Passagiere. Schlechte Manieren, aufdringliches Verhalten und dreistes Vorschummeln in der Frühstücksschlange – darauf könnten viele Urlauber bei ihrer Traumreise sicherlich verzichten.

Vor allem Aida-Gästen ist besonders eine asoziale Aktion ihrer Mitpassagiere ein Dorn im Auge. Wie unser Partnerportal „MOIN“ berichtet, haben sie endgültig die Nase voll und gehen nun den direkten Schritt bis zur Kreuzfahrt-Reederei.

Kreuzfahrt-Gäste sind von DIESEM Verhalten genervt

Dieses wiederkehrende Phänomen treibt viele Gäste auf den Aida-Schiffen zur Weißglut. Man stelle sich vor: Die Sonne geht auf, der Tag bricht an und nach einem ausgiebigen Frühstück möchtest du dich auf einer Sonnenliege am Pool entspannen. Doch was ist denn da los? Kein einziger Platz ist mehr frei!

Auf allen Liegen findest du entweder Urlauber oder Handtücher. Und letztere sind dann auch noch so drapiert, dass es so aussieht, als wäre der Liegenreservierer nur kurz aufgestanden. Doch häufig versuchen sich so Urlauber eine Liege zu ergattern, ohne dafür extra früh aufstehen zu müssen.

Eine dreiste Masche, wie ein Gast findet. Er beschwert sich nun öffentlich und direkt an die Reederei gerichtet, wie „MOIN“ berichtet.

Diskussion um Handtücher auf Liegen

Eine Welle der Entrüstung! In den Kommentaren unter dem Beitrag pflichten dem Mann zahlreiche Nutzer bei. Auch sie seien genervt von den Handtuchreservierern. Andere sind mittlerweile so sehr an dieses Verhalten gewöhnt, dass über die immer wieder aufkommenden Diskussionen nur noch lächeln können. Was lohnt es sich auch, sich aufzuregen, wenn sich sowieso nichts ändert?

