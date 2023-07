Urlaub könnte so schön sein, wenn die anderen Touristen nicht wären. Das trifft nicht nur auf Festlandreisen, sondern auch auf Kreuzfahrten zu. Das Einzige, was die Entspannung an Bord unterbricht, ist meist der Ärger, den einem die anderen Touristen bereiten.

So musste eine Frau bei einer Kreuzfahrt mit der Aida eine eklige Beobachtung machen. Wie unser Partnerportal „MOIN“ berichtet, sorgte der Vorfall für große Empörung – nicht nur unter den Gästen, sondern unter Kreuzfahrt-Fans im Allgemeinen.

Kreuzfahrt-Reisende sieht DAS im Flur stehen

Urlauber, die sich danebenbenehmen, sind auf einer Kreuzfahrt besonders anstrengend. Wenn man die komplette Reise mit den gleichen Leuten verbringt, birgt das einige Gelegenheiten für Streitigkeiten. Das beste Beispiel hierfür ist meist das kulinarische Angebot.

Entweder sind es die Urlauber, die sich am Buffet nicht benehmen können, oder die All-Inklusive-Besteller, die sich das Essen dann sogar noch mit aufs Zimmer nehmen. Auf dem Flur entdeckte zuletzt eine Aida-Reisende einen Stapel Geschirr, verdreckt und abgestellt auf dem Teppichboden, wie „MOIN“ berichtet. Muss das sein?

Aida-Fans sind aufgebracht – Niveau im Sinkflug!

Gläser, Besteck, Teller und eine beschmierte Pommesschale. Ein Foto von dem Stapel machte daraufhin im Netz die Runde und erntete sofort wütende Kommentare. Niveau im Sinkflug, hieß es dort. Die Leute könnten sich überhaupt nicht mehr benehmen, meinen viele.

