Kreuzfahrt: Aida-Urlauber empört! Erneuerung geht komplett nach hinten los

Wer eine Kreuzfahrt bucht, der kann sich auf ein paar erholsame Tage an Bord und actionreiche Ausflüge an Land freuen. Um den Reisenden künftig noch mehr bieten zu können, haben die Kussmundflotten der Aida aufgerüstet und wollten mit einer Erneuerung an Deck für gute Laune sorgen. Damit, dass diese Aktion allerdings nach hinten losgeht und die Gäste nur noch mehr verärgert, hatte allerdings keiner gerechnet.

Schiffsabgase schädigen gewissermaßen die Umwelt, und so müssen sich auch die Ozeanriesen immer wieder dem Kritikhagel etlicher Begutachter stellen. Um zumindest in einem Punkt etwas umweltfreundlicher zu werden, hat sich die Rederei nun für eine Öko-Neuerung an Bord erschienen. Bei den routinierten Kreuzfahrt-Liebhaber stieß das allerdings zuletzt auf Empörung.

Kreuzfahrt: Rederei kassiert heftige Kritik

„Wir haben tolle Neuigkeiten: Schon bald könnt ihr auf allen Kussmund-Schiffen mit den neuen Bambus-Rädern der Firma ‚my Boo – Bamboo Bikes‘ durch die Welt radeln“, schreibt die Reederei im Netz, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ zuletzt berichtete. Doch statt für die umweltfreundlichen Bambus-Fahrräder Lob zu sammeln, kassiert Aida Cruises Kritik vonseiten der Kreuzfahrtpassagiere.

Statt die neue Alternative anzunehmen, gehen einige Gäste sogar so weit, dass sie sich die alten Rose-Bikes zurückwünschen. Unter dem Beitrag der Rederei im Netz, in dem die Neuerung euphorisch verkündet wurde, lassen empörte Urlauber nun ihrem Ärger freien Lauf.

„Seit diese komischen Bambus-Treteimer im Einsatz sind und zudem die Aktivtouren weggefallen sind, spare ich mir die Radtouren“, zitiert „MOIN.DE“ einen der verärgerten Kreuzfahrt-Liebhaber. „So wie es aussieht, gibt es wieder keine Fahrräder mit tiefem Einstieg. Dann kann ich leider die tollen E-Bike-Ausflüge nicht mehr bei AIDA machen“, schreibt ein anderer.

Welchen weiteren Kritikpunkt die Reisenden anführen und wie Aida Cruises darauf im Netz reagiert, erfährst du in diesem Artikel bei „MOIN.DE“.