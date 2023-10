Kreuzfahrt: Aida-Touristin freut sich auf besondere Reise – doch sie wird bitterlich enttäuscht

Wer derzeit an eine Kreuzfahrt denkt, für den hat der Urlaub auf hoher See gerade sicherlich einen bitteren Beigeschmack. Denn erst am Sonntag (22. Oktober) ging auf der „Aida Perla“ ein Crew-Mitglied über Bord. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Die Suche nach der vermissten Person musste noch am Sonntagabend eingestellt werden (hier mehr zu dem grausamen Vorfall).

Doch zum Glück bilden traurige Schicksale wie diese oder andere Notfälle auf hoher See eher eine Seltenheit. Denn in der Regel versprechen Kreuzfahrten vor allem eines: Erholung pur. Das hatte sich jetzt auch eine Passagierin erhofft, die auf der „Aida Cosma“ Urlaub machte. Schnell musste sie allerdings feststellen, dass ihre Reise nicht so verlief, wie gedacht. Von ihren negativen Erfahrungen berichtet jetzt unser Partnerportal „MOIN.DE“.

Kreuzfahrt: Liegen-Disput geht in die nächste Runde

Eigentlich wollte die Touristin auf dem Luxus-Dampfer gemütlich durchs Mittelmeer schippern. Doch die vermeintliche Entspannung war schnell wie weggeblasen, als sie an Deck auf Entdeckungstour ging.

Ob an Land oder an Bord eines Kreuzfahrtschiffs: Wenn es ein Urlaubs-Thema gibt, was für ordentlich Zündstoff sorgt, dann ist es doch das Reservieren von Liegen. Während die einen sich extra den Wecker stellen, um schon im Morgengrauen ihr Handtuch auf ihrer Lieblingsliege zu platzieren, gehen andere das Ganze entspannter an und riskieren damit leider, beim Sonnenbaden in die Röhre zu schauen. So soll es jetzt auch besagter Urlauberin ergangen sein, von der „MOIN.DE“ berichtet. Aber das war für sie nicht der einzige Kritikpunkt auf ihrer Aida-Reise.

Platz-Kampf in Aida-Restaurants!

Nicht nur um seinen Platz an Deck musste die Touristin scheinbar kämpfen. Denn im Aida-Restaurant angekommen, drohte das nächste Ungemach. Gemeinsam mit ihrem Mann und einem Kleinkind musste die Frau regelmäßig an einem viel zu kleinen Zweiertisch Platz nehmen, um überhaupt im Restaurant speisen zu können. Und auch bei den Mottorestaurants nahm der Graus für sie kein Ende, denn diese waren teilweise sogar ausgebucht!

Was die Urlauberin an ihrer Kreuzfahrt mit der „Aida Cosma“ außerdem zu bemängeln hat und was andere zu ihren Kritikpunkten zu sagen haben, das liest du in diesem Artikel von „MOIN.DE“ >>>.