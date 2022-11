Kreuzfahrt: Familie gönnt sich Aida-Urlaub – Kabine entpuppt sich als „Katastrophe“

Es sollte ein entspannter Familienurlaub werden, doch die Kreuzfahrt mit der „Aida Cosma“ entpuppte sich stattdessen als „Katastrophe“.

Statt Ruhe und Entspannung erlebte die Frau auf ihrer Kreuzfahrt schlaflose Nächte. Der Grund für ihren Ärger war die Lage ihrer Kabine. Mit unserem Partnerportal „MOIN.DE“ sprach sie über ihre Albtraum-Reise.

Kreuzfahrt: Familie findet in Kabine keinen Schlaf

Eigentlich war die Kabine Nummer 10202 „Veranda Deluxe“ der Kreuzfahrerin für ihre Reise auf der „Aida Cosma“ empfohlen wurden. Sie sollte ihrer Familie viel Platz bieten. Das empfanden die Reisenden aber überhaupt nicht so. „Zu viert ist sie wirklich klein. Das einzig größere ist der Balkon. Sonst der Bau ist gleich zu den normalen Veranda Komfort Kabinen. Die Preis-Leistung passt nicht“, erklärte sie.

Das war für die Familie aber nicht das Hauptproblem. Viel mehr störte sie der nächtliche Lärm auf dem Deck 8. Täglich um vier Uhr nachts seien die Reisenden von den Geräuschen des Reinigungspersonal geweckt worden. Sogar ein Hochdruckreiniger kam nach Angaben der Passagierin zum Einsatz.

„Keiner wusste, was das soll“

„Immer wenn der Griff losgelassen wurde, gab’s einen lauten Rückstoß. So laut, dass wir uns alle (auch die Nachbarn) nachts auf dem Balkon getroffen haben und keiner wusste, was das soll. Bautechnisch absolut eine Katastrophe, denn wie will man das abstellen? Ohropax helfen auch nicht, denn mit denen schlafe ich schon“, berichtet die Urlauberin.

Nach einer Beschwerde bei der Rezeption habe die Familie bloß eine Tafel Schokolade bekommen. „Es war eine Nacht Ruhe und dann ging es weiter im nächtlichen Ruhestörungsprogramm“, erzählte die Frau.

