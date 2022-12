Kreuzfahrt: Nach Albtraum-Reise kommt’s für Aida-Gäste noch dicker

Eigentlich wollten die Passagiere auf dem Aida-Dampfer das Jahr ausklingen lassen. Die Kreuzfahrt „Große Winterpause Kanaren 1“ hielt jedoch einige unschöne Überraschungen für die Urlauber parat.

Statt an Bord die Seele baumeln zu lassen, ärgerten sich die Kreuzfahrt-Gäste über die Reederei. Unsere Kollegen bei MOIN.DE haben mit einem betroffenen Gast gesprochen.

Kreuzfahrt-Passagiere außer sich vor Wut

Kaum ein Urlaub bietet so viele Annehmlichkeiten wie einer Reise auf hoher See. Von einem Roomservice, zu einem vielfältigen Freizeitprogramm, bis hin zu ausgiebigen Mahlzeiten sind die Passagiere an Bord rundum versorgt. Dieser Luxus lässt den einen oder anderen fast vergessen, dass in erster Linie das Erkunden neuer Länder auf dem Programm steht.

Laut MOIN.DE blieb das jedoch einigen Aida-Kunden verwehrt. Die „Aida Bella“ sollte zu einer Reise zu den Kanaren aufbrechen. Stattdessen wurden Liegezeiten verändert und geplante Orte nicht angefahren.

Viel heftiger erwischte es die Urlauber allerdings bei der Heimkehr in den Hamburger Hafen. Dort rammte der riesige Dampfer am Donnerstag, 8. Dezember, eine Kaimauer. Dabei riss eine Seite des Schiffs drei Meter lang auf. Die Polizei spricht von einem technischen Versagen. Dieses soll für den Unfall verantwortlich gewesen sein. Für die „Bella“ herrscht vorerst ein Fahrverbot.

Kreuzfahrt endet mit einem riesigen Schock

Bis auf einen riesigen Schock blieben die Touristen an Bord allerdings unverletzt. Gegenüber MOIN.DE findet einer der Betroffenen klare Worte. Nach seinem Empfinden war es eine „ganz, ganz merkwürdige Reise.“

Mehr News:

Was die Kreuzfahrt-Passagiere während ihrer mehrtägigen Reise außerdem verkraften mussten, erfährst du in dem Artikel von unseren Kollegen bei MOIN.DE.