Kreuzfahrt: Passagiere erleben Horror auf See! „Sind wir auf der Titanic?“

Eine Kreuzfahrt hat so ziemlich für jeden etwas zu bieten. In diesem Fall sogar sehr viel Action.

Eigentlich soll die Reise auf einem Kreuzfahrt-Schiff ja eher für Ruhe und Entspannung sorgen und nicht etwa für Stress. Doch auch die riesigen Schiffe können nicht jedes Wetter einfach vergessen lassen.

Kreuzfahrt-Schiff hat ordentlich zu kämpfen

Seit dem 18. Oktober befindet sich die Aida Aura auf dem Weg von Deutschland ins traumhafte Südafrika. Dort wird das älteste aktive Schiff der Kussmundflotte nämlich in diesem Winter unterwegs sein. Doch die Reise verlief bisher nicht ganz so wie geplant. Am vierten Tag des Trips ist das Kreuzfahrtschiff in raue See geraten, die durch einen Sturm ausgelöst wurde, so „kreuzfahrt-aktuelles.de“.

Durch die hohen und starken Wellen sowie den stürmischen Wind musst der Aida-Dampfer seine Geschwindigkeit reduzieren. Dementsprechend brauchte das Schiff länger, als für den Streckenabschnitt vorgesehen war. Das war aber noch längst nicht alles.

Plötzlich schwappt Wasser an Deck

Die Wellen waren sogar so stark, dass Wasser auf das umlaufende Außendeck auf Deck 6 schwappte und teilweise durch die Türen in die Innenbereiche des Schiffs gelangte. Im Internet kursieren mehrere Videos, die die Situation an Bord zeigen. In einem fragt eine Frau halb scherzhaft, halb beeindruckt: „Sind wir jetzt auf der Titanic?“

Ganz so schlimm war es dann doch nicht. Gefahr für die Sicherheit des Schiffes bestand offenbar zu keiner Zeit. Doch für die Reise hatte das schlechte Wetter Konsequenzen. Die geplanten Stopps in La Coruña (Spanien) und Leixões (Kreuzfahrthafen von Porto) fielen im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Dahingegen entschied sich die Crew zu einem Stopp in Vigo (Spanien). Laut „kreuzfahrt-aktuelles.de“ soll die Reise am 14. November in Kapstadt enden. Bleibt zu hoffen, dass den Urlaubern weitere Unwetter erspart bleiben.