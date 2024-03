Kreuzfahrt: Aida-Gäste im Ego-Modus! Diese Wahrheit wollen viele nicht ertragen

Ab aufs Schiff und der kalten Jahreszeit entfliehen: Das ist das Motto Tausender Urlauber, die sich in den Wintertagen für eine Kreuzfahrt entscheiden. Auch 2024 ist das Angebot wieder einmal riesig – mindestens genauso groß ist auch der Ansturm auf die Schiffe. Doch wie handelt man die Menschenmengen?

Wie unser Partnerportal „Moin.de“ berichtet, hat sich Aida in Sachen Anreiseprozess ein effektives, aber auch strenges Konzept überlegt. Doch nicht alle Urlauber sind damit einverstanden. Bei dem ein oder anderen macht sich Frust breit.

Kreuzfahrt: Aida-Gäste bekommen klare Regeln

Viele dürften meinen, dass bei Kreuzfahrten die Regel „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ gelten dürfte. Doch das Gegenteil ist der Fall. Aida Cruises stellt klare Regeln auf, wenn es um die Anreise geht. An deutschen Starthäfen wird der Einlass nämlich per Termin geregelt.

Damit es zu keinen Verzögerungen und langen Wartezeiten kommt, werden Zeitslots an die Reisenden verteilt, während denen sie sich an Bord begeben dürfen. Das sorgt jedoch bei einigen Urlaubern für Unverständnis. Schließlich wollen sie bei Ankunft am Starthafen auch direkt auf das Schiff und nicht noch stundenlang warten. Doch es gibt gauch gegenteilige Meinungen.

Kreuzfahrt: DIESES Thema sorgt für Diskussionen

So gibt es auch genug Passagiere, die ihre Zeit bis zum Boarding noch anderweitig nutzen. Sie gehen in der jeweiligen Stadt bummeln oder vertreiben sich die Wartezeit bei einem leckeren Essen. Diese Gruppe von Reisenden schätzt das Konzept von Aida, da langen Schlangen und Stress somit vorgebeugt werden. So oder so führt das Thema des Check-Ins immer wieder zu Diskussionen und wird wohl auch weiterhin die Geister scheiden.

