Kleinanzeigen: Die skurrilsten Angebote aller Zeiten

In der wunderlichen Welt der Kleinanzeigen finden Interessenten so gut wie alles – von alltäglichen Dingen über rare Schätze bis zu den wildesten Kuriositäten, die das Internet so hergeben kann. Auf dem Kleinanzeigenmarkt erzählt jedes Inserat eine eigene Geschichte, die manchmal so verrückt ist, dass man nur noch staunen und lachen kann. Ob es absurde Preisvorstellungen sind, bei denen man sich fragt, ob der Verkäufer wohl zu viel Sonne abbekommen hat, oder die unfreiwillig komische Autokorrektur, die Inserate so herrlich verschlimmbessert, dass man sie am liebsten in einem Rahmen aufhängen möchte. Manchmal kennt aber auch die Kreativität und der Einfallsreichtum der Anbieter keine Grenzen. Da wird aus einem scheinbar einfachen Verkaufsportal ein bunter Kleinanzeigenmarkt voller schrulliger Charaktere, mit den skurrilsten Kuriositäten und aberwitzigen Ideen.

Lass dich von den besten Fundstücken aus Kleinanzeigen zum Lachen bringen. Hier sind einige der skurrilsten Angebote, die in der Vergangenheit auf Kleinanzeigen aufgetaucht sind.

Skurrilste Angebote auf Kleinanzeigen: Köstliches Tausch-Geschäft

Beginnen wir die Galerie der skurrilsten Kuriositäten auf Kleinanzeigen mit einem Angebot, das schon fast betroffen macht. Denn das Thema ist brisant! Der gewiefte Verkäufer beweist in seiner Kleinanzeige nicht nur Sinn für Geschmack und Humor, sondern auch einen feinen Blick für die Realität steigender Preise. Dieses Tausch-Angebot ist wahrhaft köstlich!

Nr. 1 der skurrilsten Kleinanzeigen: Döner-Rolle(r) mal anders

Not macht bekanntlich erfinderisch und diese Not betrifft in Deutschland täglich zahlreiche Menschen. Das Thema hat sich längst zu einem echten Politikum entwickelt. Mietpreisbremse war gestern, schon lange werden andere Forderungen laut: Wann kommt die Dönerpreisbremse? Doch während die Politik noch diskutiert, hat dieser Verkäufer eine pragmatische Lösung gefunden. Er bietet einen voll funktionsfähigen Tret-Roller der Marke Hudora, ausgestattet mit extra kleinen Rädern für maximale Geschwindigkeit! Was er dafür haben will? Na, einen Döner – aber bitte mit allem Drum und Dran!

Wenn der Döner unbezahlbar teuer wird, werden Nutzer auf Kleinanzeigen kreativ. Foto: Kleinanzeigen Presse;(Bildmontage: DerWesten)

In einer Welt, in der die Preise für Döner fast schneller steigen als die Geschwindigkeit, die man mit einem Tretroller überhaupt erreichen kann, klingt der Döner-Roller-Deal nach einem stabilen Tausch-Geschäft. Immerhin liegt der Neupreis für den Tretroller mit rund 70 Euro aufwärts über den durchschnittlichen Dönerpreis.

Kleinanzeigen mit skurrilem Bildbeweis

Im nächsten Beitrag räumt ein Anbieter in seiner Kleinanzeige mit allen Zweifeln. Man kennt das ja, diese völlig utopischen Angaben bei Zelten, wie viele Menschen da reinpassen sollen. Da fragt man sich manchmal, ob die Hersteller denken, dass Festivalbesucher aus Gartenzwergen bestehen. Wer passt schon in diese Zelte rein? Hobbits?

Nr. 2 der skurrilsten Kleinanzeigen: 12-Mann-Zelt

Ein besonders humorvolles Beispiel dafür fand sich auf dem Instagram-Account „Best of Kleinanzeigen“: „Perfekt für die Festivalsaison“ stand in der Beschreibung, und für schlappe 20 Euro wurde ein 12-Mann-Zelt angeboten. Der Anbieter ließ dabei keine Zweifel an der Glaubwürdigkeit seiner Angabe und lieferte prompt den Beweis. Das Bild zeigte ein handelsübliches Camping-Zelt, wie es jeder schonmal besessen hat. Aber darin stapelten sich 12 Männer – und zwar mitten auf einem Festival. Die Szene sah aus wie eine Mischung aus Tetris und einem Freundschaftstest.

Ein Nutzer ist überzeugt: „Wenn ich das so sehe, hast du, glaube ich, auch ein 12-Personen-Zelt bekommen.“ Dieser Kommentar brachte auf den Punkt, was viele dachten: Die kreative Nutzung des kleinen Zeltes war einfach genial und bewies Humor. Mit ein bisschen Fantasie und Mühe schafft man also doch, die Herstellerangaben zu erfüllen – zumindest für das Foto.

Kleinanzeigen mit Nervenkitzen pur

Aber auch echter Nervenkitzel findet sich in der Liste der skurrilsten Kuriositäten auf Kleinanzeigen. Schnall dich besser an, denn jetzt geht es hoch hinaus. Dieses Angebot zieht dir den Boden unter den Füßen weg – im wahrsten Sinne des Wortes! Bist du schwindelfrei?

Nr. 3 der skurrilsten Kleinanzeigen: Free-Fall-Tower

Stell dir vor: Du schwebst in neun Metern Höhe, hältst dich gerade so fest. Deine Füße baumeln in der Luft und die Welt unter dir ist ganz klein. Der Wind pfeift um deine Ohren, dein Herz pocht wie verrückt. Jeden Moment könnte es so weit sein und dann … Zack! Du fällst. Der Boden kommt rasend schnell auf dich zu, dein Magen macht einen Salto, und das Adrenalin schießt durch deine Adern. Schreie um dich herum vermischen sich mit Ekstase und Angst. Doch keine Sorge, unten angekommen, setzt das große Lachen ein. Der Free-Fall-Tower hat seine Magie entfaltet: den ultimativen Kick. Jetzt stell dir vor, ein solches Erlebnis könnte bei dir im Garten stehen – zumindest, wenn du dieses Inserat rechtzeitig entdeckt hättest.

Klingt wie die Erfüllung eines Kindheitstraum: Auf Kleinanzeigen konnte man seine eigene Jahrmarkt-Attraktion erwerben. Foto: Kleinanzeigen Presse;(Bildmontage: DerWesten)

Ja, du hast richtig gelesen! Ein voll funktionsfähiger Free-Fall-Tower – neun Meter hoch – stand tatsächlich auf Kleinanzeigen zum Verkauf. Für schlappe 70.000 Euro hätte dieser Adrenalinkick deinen Alltag bereichern können. Wer braucht da noch Kaffee zum Wachwerden? Ob du das nervenaufreibende Vergnügen wirklich jeden Tag haben möchtest, sei mal dahingestellt. Wer aber kann schon behaupten, dass er einen eigenen Free-Fall-Tower besitzt? Und tatsächlich scheint sich auch ein neuer Besitzer gefunden zu haben. Die Anzeige zumindest wurde nach nur kurzer Zeit wieder gelöscht.

Kuriose Sammlerstücke auf Kleinanzeigen

Nochmals deutlich teuer war ein Angebot, das der Instagram-Account „Best of Kleinanzeigen“ entdeckt hatte: eine Capri Sonne aus dem Jahr 2014 – in Gold. Also kein echtes Gold, wie man bei dem Preis vermuten könnte. Das Trinkpäckchen stammte aus einer Sonderedition, bei der die Capri Sonne im goldenen Design verkauft wurde. Für schlappe 249.999 Euro plus 3,85 Euro Versand wurde eine davon nun angeboten.

Nr. 4 der skurrilsten Angebote: Goldene Capri Sonne

Nutzer machten sich prompt über den Wucherpreis lustig, aber nicht so wie du denkst: Der Versandpreis sei mal völlig utopisch. Einige wagten es sogar, den Verkäufer zu kontaktieren. Ein User berichtete: „Hab erstmal gefragt, ob sich was am Preis machen lässt und 175k inklusive Versand angeboten.“ Die Antwort des Verkäufers ließ nicht lange auf sich warten: „Ihr Angebot ist viel zu gering.“

Ein besonders neugieriger User recherchierte und stellte mit Erstaunen fest: „Es gibt tatsächlich einen ‚Markt‘ für Sammler dafür. So krass und die meinen das ernst.“ Es stellte sich heraus, dass es tatsächlich einige Angebote solcher goldenen Capri Sonne gibt, die für mehrere hundert bis tausend Euro gehandelt werden. Selbst die inzwischen gesetzlich verbannten Plastikstrohhalme der Trinkpäckchen wollen Absatz finden. In einem anderen Inserat wird ein Konvolut für fast 300 Euro angeboten. Die Capri Sonne weckt eben so manche nostalgischen Gefühle.

Ungeliebte Kuriositäten loswerden

Der Kleinanzeigenmarkt bietet oft auch eine wunderbare Gelegenheit, sich ungeliebter Geschenke oder Fehlkäufe zu entledigen. In den nächsten Kleinanzeigen präsentieren Anbieter zwei besonders skurrile Exemplare, die sich der Kategorie „hässliche Vögel“ einfügen und lassen ihren Unmut Luft.

Nr 5. der skurrilsten Kleinanzeigen: Hässliche Vögel

Das erste Inserat trägt den charmanten Titel: „Hässlicher Vogel – Geschenk für Schwiegerdrachen oder ähnliches“. Auf dem Bild sehen wir einen drahtigen Metallvogel, vermutlich einen Storch, mit langem, spitzen Schnabel und einem Zylinder auf dem Kopf. Als ein albtraumhaftes Dekoobjekt betitelt der Verkäufer seinen Vogel und bringt es in der Beschreibung weiter auf den Punkt: „Verkaufe hier einen an Hässlichkeit kaum zu überbietenden Standvogel. Ideal für Schrottwichteln oder als Geschenk für Schwiegerdrachen.“ Der Anbieter scheint selbst etwas ratlos, was den Preis angeht. Vielleicht hofft er, auf Erbarmen und bittet wenigstens um faire Angebote.

Zwei Kleinanzeigen-Nutzer haben einen Vogel, den sie nicht mehr haben wollen, weil hässlich. Foto: Kleinanzeigen Presse;(Bildmontage: DerWesten)

Das zweite Inserat heißt schlicht: „Hässlicher Vogel aus Holz“. Dieses massive, geschnitzte Kunstwerk sieht aus wie ein Adler und ähnelt einer Figur eines Totems. Schönheit liegt bekanntermaßen im Auge des Betrachters. Deutlich wird aber, sie liegt nicht im Auge des derzeitigen Besitzers. „Wenn man die Arbeit sieht, die der Erschaffer dieses Kunstwerks investiert hat, hätte er sich wahrscheinlich besser einen gemütlichen Abend vor seinem Kamin machen können.“, heißt es in der Artikelbeschreibung kurz und schmerzlos.

Kulinarische Kuriositäten auf Kleinanzeigen

Besondere kulinarische Kuriositäten finden sich immer mal wieder in den skurrilsten Kleinanzeigen. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt und manche Entdeckungen würden wohl selbst einen Indiana Jones vor Neid erblassen lassen – zumindest, wenn den Artikelbeschreibungen Glauben schenkt.

Nr. 6 der skurrilsten Kleinanzeigen: Chicken Nuggets

In einem Inserat kann ein Verkäufer sein Glück offenbar kaum fassen und schreibt voller Überzeugung: „Ich bin extrem stolz auf diesen Fund“. Sichtlich begeistert preist er hier seine Entdeckung an, als handle es sich um die Mona-Lisa der Fast-Food-Welt. Tatsächlich handelt es sich bei dem kulinarischen Wunderwerk aber um drei perfekt runde Chicken Nuggets!

Voller Stolz präsentiert ein Nutzer auf Kleinanzeigen einen einmaligen Fund der Fast-Food-Kunst. Foto: Kleinanzeigen Presse

Die goldbraunen Schätze werden für schlappe 100 Euro angeboten. Doch warum sollte jemand so viel Geld für Chicken Nuggets ausgeben? Nun, diese Nuggets seien nicht nur perfekt rund, sondern auch in einer Originalverpackung bewahrt – ein wahrhaftes Sammlerstück also. Diese Entdeckung alleine ist ja schon eine beachtliche Leistung, auf dem Hintergrund, dass die Nuggets auch noch gratis waren, umso mehr – Prämie für beeindruckende 1000 Punkte, die der McDonalds-Fans wohl dafür investiert hatte.

Nr. 7 der skurrilsten Angebote: Der sexy Chip

Viel Belustigung erntete ein weiterer Zufallsfund der Kulinarik, den der Instagram-Account „Best of Kleinanzeigen“ mit der breiten Öffentlichkeit teilte. Hier wurde ebenfalls für stolze 100 Euro ein ganz besonderer einzelner Chip angeboten. „Ungarischer Sexy Chip“ titelte das Angebot auf Kleinanzeigen.

Und das Bild ist eindeutig! Der Chip ist augenscheinlich geformt wie eine weibliche Silhouette mit ausgeprägten Kurven. „Der Chip ist wirklich scharf“, kommentierte „Best of Kleinanzeigen“ treffend. Die Nutzer ließen sich nicht lange bitten und stiegen mit ein: „Nicht funny, aber sexy,“, „Foodporn mal anders“, lauteten Kommentare. Einer schrieb: „Genau das Chipstück, was mir noch in der Vitrine fehlt “. Und ein anderer ergänzte: „Sexy Sport Chips“. Humorvoll wurden die Kommentare fortgesetzt und der Chip sogar zum „Gewinner der Hot Chip Challenge“ gekürt.

Kleinanzeigen: Skurrilste Entstehungsgeschichten

Weiter geht es mit einem exklusiven Designerstück einer Apple-Watch und der Geschichte eines Heimwerkers, der ungeahnte Talente beweisen sollte. Anschaulich erzählt dieser in seiner Kleinanzeige, wie er seine Apple Watch unfreiwillig zu einem Unikat mit einem Hauch von DIY-Charme und einem Schuss Bauschaum-Chic verwandelte – die perfekte Kombination aus Hightech und kreativem Handwerk.

Nr. 8 der skurrilsten Kleinanzeigen: Apple-Watch

Es sei ein ganz gewöhnlicher Tag gewesen, an dem der Verfasser dieser Kleinanzeige wohl etwas zu enthusiastisch Renovierungsarbeiten angehen wollte. Eine Dose Bauschaum sollte dabei helfen, doch plötzlich geriet alles außer Kontrolle:

„Da will man mal auf die Schnelle aufgeschobene, auch schon länger wartendes abarbeiten, schon fliegt die Dose Bauschaum mir um die Ohren“, heißt es in der Kleinanzeige. Die Dose explodierte und verwandelte die Wohnung in ein exklusives Kunstwerk aus „stylischem Eismeerblau“, wie der Autor es selbst beschreibt.

Nach zweistündigem Bad in Selbstmitleid und vergeblichen Putzversuchen kam dem Anbieter schließlich die zündende Idee: Warum nicht aus der Not eine Tugend machen? Und so wurde die Apple-Watch „Bauschaum-Edition“ geboren. Aber das war noch nicht alles: Um den Look komplett zu machen, bot der kreative Kopf zu dem modischen Armband – wohlgemerkt ohne Uhr – auch ein passendes T-Shirt mit eismeerblauen „Schaumeffekten“ an.

Ein Kleinanzeigen-Nutzer machte aus der Not eine Tugend und bot sein exklusives Designerstück zum Verkauf an. Foto: Kleinanzeigen Presse;(Bildmontage: DerWesten)

„Zögern Sie nicht, es könnte Ihr neuer Style werden“, schreibt der Verfasser weiter und bietet obendrauf: „Je nach Interesse, kann ich auch weitere Farbeffekte anbieten“. Jedes Teil ein Unikat und ein Hauptgewinn für Interessenten, die auf der Suche nach einem unverwechselbaren Accessoire sind, das nicht nur durch seinen einzigartigen Stil, sondern auch durch seine urkomische Geschichte besticht.

Nr. 9 der skurrilsten Kleinanzeigen: Kühlschrank im Geschlechterkampf

Spannende Einblicke in die Dynamik einer Beziehung bot hingegen ein Inserat, das einen Kühlschrank anpries. Der Kühlschrank sei Unbenutzt. Nicht einmal angeschlossen habe der Anbieter das nagelneue Gerät. Denn der Kühlschrank war offenbar Auslöser einer waschechten Ehekrise. Der Anbieter merkte an, seiner Frau gefalle der Kühlschrank nicht und: „Sowieso ist alles falsch, was ich kaufe,“ schrieb er resigniert.

Die Kommentare unter dem Beitrag von „Best of Kleinanzeigen“ waren zahlreich und teilweise sehr direkt. Einer meinte: „Er sollte eher die Frau verkaufen.“ Ein anderer kommentierte: „Wieso sollte man seine kostbare Lebenszeit mit jemandem verbringen, mit dem man nicht glücklich ist?“

Doch es gab auch Stimmen der Vernunft und des Mitgefühls. Ein Kommentar verteidigte etwa die Ehefrau: „Oder er spricht sich einfach mit seiner Frau ab, bevor er Dinge wie Kühlschränke kauft, die jetzt mal eben keine Kleinigkeit sind. Immerhin wohnt man ja auch zusammen und da sollte es schon beiden gefallen.“ Diese Ansicht wurde abermals unterstützt: „Kann die Frau verstehen, würde auch nicht wollen, dass mein Mann einfach so einen Kühlschrank kauft, das sind ja wohl Anschaffungen, die man gemeinsam entscheidet.“

Das Inserat, das ursprünglich nur einen Kühlschrank zum Verkauf anbot, entwickelte sich zu einer spannenden Debatte über Partnerschaft, Kommunikation und die Bedeutung gemeinsamer Entscheidungen im Haushalt. Und so wurde tatsächlich ein ganz normaler Kühlschrank zu einem regelrechten Symbol für Beziehungsdynamiken und regte viele zum Nachdenken und Diskutieren an.

Schaurige Kuriositäten mit Grusel-Faktor

Als Nächstes tauchen wir ein in die Welt der mysteriösen Kuriositäten auf Kleinanzeigen und begeben uns auf die Spur einer vermeintlich verlorenen Seele. Das Inserat allein liest sich bereits wie ein schauriges Skript für einen Horrorfilm. Albträume inklusive!

Nr. 10 der skurrilsten Kleinanzeigen: Der Fluch der Haunted Doll

Für rund 35 Euro bietet eine Frau aus Nordrhein-Westfalen eine ungewöhnliche Puppe an – und verspricht damit nicht nur ein hübsch anzusehendes Spielzeug, sondern eine unheimliche Begegnung mit dem Übernatürlichen. Begeben wir uns auf die Spur einer scheinbar verfluchten Puppe namens Josephine, deren blondgelocktes Haar und tiefblaue Augen einen strahlenden Kontrast zu ihrer altertümlichen Kleidung und unheilvollen Aura bilden.

Auf Kleinanzeigen wird eine bessessene Puppe angeboten. Die Artikelbeschreibung gleicht einem Horrorfilm. Foto: Kleinanzeigen Presse;(Bildmontage: DerWesten)

Die Artikelbeschreibung entführt uns in die Abgründe einer düsteren Vergangenheit: Josephine scheint ein bewegtes Leben hinter sich zu haben. „Sie erzählte mir, dass sie damals in einem Zirkus als Reisende gearbeitet hat“, schreibt die Verkäuferin in der Artikelbeschreibung. Den musste sie aber verlassen „wegen der Tierquälerei und des emotionalen Stresses“, heißt es weiter. Josephine war verheiratet, aber kinderlos, unfruchtbar– ihr Kinderwunsch blieb für immer unerfüllt. Mit 22 Jahren sei bei ihr Brustkrebs diagnostiziert worden, dem sie am Ende schließlich erlag. Doch trotz ihres tragischen Schicksals sei sie eine positive Seele, verspricht die Verkäuferin. „Josephine liebt die Farben Grün und Gelb“ und habe eine besondere Vorliebe für Duftkerzen.

Aber damit nicht genug! Josephine soll über spirituellen Fähigkeiten verfügen. „Sie ist aktiv mit dem Balloonlicht, Wünschelruten und Pendel beherrscht sie auch.“ Also, wer traut sich, dieser besessenen Puppe ein neues Zuhause zu geben? Nach dem Kauf verspricht die Anbieterin jedenfalls weiterhin für Fragen zur Verfügung zu stehen – wer weiß, welche Geheimnisse Josephine noch bereithält.

