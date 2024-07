Kleinanzeigen-Bewertung: So kannst du sie abgeben, ändern oder löschen

Du nutzt Kleinanzeigen regelmäßig und möchtest wissen, wie du Bewertungen abgeben, ändern oder löschen kannst? Dann bist du hier richtig! Wir erklären dir, wie das Bewertungssystem auf Kleinanzeigen funktioniert und was du zu beachten hast.

Stell dir vor, du stöberst auf Kleinanzeigen und hast doch tatsächlich das perfekte Schnäppchen gefunden. Der Deal scheint fair und der Verkäufer wirkt erstmal ganz freundlich und zuverlässig – doch ist er das wirklich? Genau hier kommt das Bewertungssystem von Kleinanzeigen ins Spiel. Es soll dir helfen, schwarze Schafe zu identifizieren und sicherzustellen, dass du nicht auf unverschämte oder unzuverlässige Nutzer hereinfällst.

Aber was passiert, wenn du vielleicht selbst einmal eine unfaire Bewertung auf Kleinanzeigen erhältst? Oder du eine voreilig abgegebene Bewertung zurücknehmen möchtest? In diesem Artikel erfährst du alles, was du über Kleinanzeigen-Bewertungen wissen musst – wie du Bewertungen abgeben, ändern oder unter Umständen sogar löschen kannst.

Kleinanzeigen-Bewertung abgeben

Das Bewertungssystem soll laut Kleinanzeigen seinen Nutzern eine Art Entscheidungshilfe bieten. Die Plattform betont, dass alle Bewertungen von den Nutzern selbst stammen und so ein authentisches Bild der persönlichen Erfahrung mit den anderen Mitgliedern widergespiegelt werden soll. Abgefragt werden dabei Eindrücke zur generellen Zufriedenheit, zur Zuverlässigkeit oder auch der Freundlichkeit des Nutzers, die helfen sollen, das Verhalten einschätzen zu können.

Um Bewertungen abgeben zu können, sieht Kleinanzeigen vor, dass Interessenten und Verkäufer über die Kontaktaufnahme hinaus bereits in einem Austausch gestanden haben müssen. Also in einem kommunikativen – auch dann, wenn es zu keiner Transaktion gekommen ist. Es ist also nicht zwingend erforderlich, dass ein Kauf stattgefunden hat; es reiche aus, dass ein gegenseitiger Kontakt bestanden hat.

Kleinanzeigen: So kannst du Nutzer bewerten

Nach der Kontaktaufnahme sollen mindestens zwei Nachrichten über die Nachrichtenfunktion von Kleinanzeigen ausgetauscht werden. Nachdem dann noch 24 Stunden vergangen sind, erscheint im jeweiligen Chat der Button „Nutzer bewerten“. Nun kannst du deine Meinung in Form einer Bewertung abgeben. Dabei vertraut Kleinanzeigen ganz auf deine Fairness. Denn du musst wissen: Einmal abgegeben, lässt sich die Bewertung nicht mal eben rückgängig machen.

Deswegen rät Kleinanzeigen dazu, bevor man seinen Unmut in einer negativen Bewertung Luft macht, möglichen Missverständnissen auf den Grund zu gehen. Schließlich sei das Bewertungssystem dafür gedacht, das Nutzerverhalten authentisch widerzuspiegeln und am Ende auch dazu beitragen, anderen auf Grundlage der Bewertungen zu helfen, unverschämte oder unzuverlässige Nutzer zu identifizieren.

Kleinanzeigen-Bewertung ansehen

Deine eigenen Bewertungen und die Bewertungen anderer Kleinanzeigen-Nutzer sind sowohl im Profil als auch in den Anzeigen sichtbar. Als Gesamtbewertung gibt eine Art Zufriedenheitsskala Aufschluss. Kleinanzeigen fragt für die Bewertung ab, wie man den Kontakt empfunden hat und bebildert mit entsprechend fröhlichen oder traurigen Smileys die drei Auswahlmöglichkeiten „richtig schlecht“, „mittelmäßig“ und „exzellent“. Im Profil übersetzt wird das Spektrum in „top“ über „ok“ bis „naja“, das so einen Überblick darüber geben soll, wie zufrieden andere Nutzer im Durchschnitt mit dir waren.

Auf Kleinanzeigen kann man in der Bewertungsvorlage zwischen drei Möglichkeiten wählen, bevor es ins Detail geht. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Panthermedia

Hinzu kommen Abzeichen, die sich Nutzer zum Beispiel durch überaus freundliches Verhalten verdienen können. Anders als bei der Gesamtbewertung, die sich aus dem Durchschnitt der drei Auswahlmöglichkeiten errechnet, werden die Abzeichen erst dann vergeben, wenn im Feedback-Bogen ausreichend viele Nutzer das jeweilige Kriterium hervorgehoben haben.

Kleinanzeigen: Vorlage bei Bewertungen

Kleinanzeigen fragt in seiner Vorlage ab, welche Eigenheiten im besonderen Maße auf den Nutzer zutreffen. Dabei ist es möglich auch mehrere Kriterien auszuwählen: von Freundlichkeit über Zuverlässigkeit, Antwortschnelligkeit bis zur fairen Preisvorstellung. Je nachdem, wie viele Nutzer die jeweiligen Kriterien besonders hervorgehoben haben, erhält der bewertete Nutzer ein Abzeichen in verschiedenen Abstufungen.

Laut den Angaben von Kleinanzeigen werden für die Abzeichen nur die aktuellsten Bewertungen berücksichtigt. Bis zu den letzten zehn heißt es dazu auf der Hilfeseite. Gibst du eine negative Bewertung ab, kannst du zusätzliche Angaben zu deiner Bewertung machen, die selbst zwar nicht veröffentlicht werden, aber Kleinanzeigen dabei helfen sollen, unverschämte Nutzer zu identifizieren.

Das Bewertungssystem soll so also Transparenz schaffen und dir helfen, Entscheidungen beim Kaufen und Verkaufen auf Kleinanzeigen zu treffen – sei es, dass du guten Gewissens dem Deal zusagst oder von vornherein lieber von einer Kontaktaufnahme absiehst.

Kleinanzeigen: Bewertung ändern oder zurücknehmen

Wie bereits erwähnt, kann auf Kleinanzeigen einmal abgegebene Bewertung weder geändert noch zurückgenommen werden. Das kann heikel sein. Denn das Bewertungssystem erlaubt es nicht, eine unüberlegte oder emotionale Bewertung nachträglich zu ändern. Selbst wenn sich die Situation klärt und beide Parteien dann doch zufrieden sind, bleibt die ursprüngliche Bewertung bestehen. Umso ärgerlicher kann es sein, wenn du eine unfaire oder voreilige Bewertung abgegeben oder bekommen hast und sie nicht korrigieren kannst.

Kleinanzeigen: Unfaire Bewertung löschen

Falls du aber wirklich der Meinung bist, eine absolut unfaire Bewertung erhalten zu haben, kannst du diese dem Kundenservice melden. Jede Meldung würde nach Angaben von Kleinanzeigen individuell geprüft. Letztlich kann der Kundenservice die Bewertung immerhin entfernen, zumindest wenn sie nachweislich gegen die Nutzungsbedingungen verstößt. Das soll erfahrungsmäßig aber gar nicht mal so einfach sein.

Wer sich auf Kleinanzeigen unfair bewertet fühlt, kann sich an den Kundenservice wenden. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Panthermedia

Im Netz findet sich dazu Kritik: Das Vorgehen sei oft zeitaufwändig und nicht immer transparent. Nutzer berichten, dass es schwierig sein kann, eine Bewertung tatsächlich löschen zu lassen, selbst wenn sie offensichtlich unfair ist. Unfaire Bewertungen können so oft länger online bleiben, als sie sollten und so die Kontaktaufnahme durch potenzielle Interessenten nachhaltig beeinflussen.

Kleinanzeigen-Bewertung ausschalten

Hinzu kommt, dass es auf Kleinanzeigen nicht möglich ist, Bewertungen zu deaktivieren oder auszublenden. Ist im Grunde einleuchtend, aber natürlich schwierig für Nutzer, die sich unfair bewertet fühlen. Aber keine Sorge! Für diejenigen gibt es auch gute Nachrichten!

Wer negative Bewertungen eingefahren hat, ist auf Kleinanzeigen nicht auf ewig als unverschämter Nutzer gebrandmarkt. Heißt im Umkehrschluss aber auch, dass du dich nicht auf guten Bewertungen ausruhen kannst und dich immer wieder aufs Neu behaupten musst. Denn deine Gesamtbewertung wird zwar dauerhaft im Profil angezeigt, für die Rechnung berücksichtigt Kleinanzeigen aber nur aktuelle Bewertungen der letzten zwei Jahre.

So lange speichert Kleinanzeigen Bewertungen

Kleinanzeigen gibt an, dass Bewertungen nur über einen Zeitraum von 24 Monaten gespeichert werden. Nach Ablauf der 24 Monate werden Bewertungen automatisch gelöscht und haben keinen Einfluss mehr auf deine Gesamtbewertung.

Das Bewertungssystem von Kleinanzeigen kann zweifellos ein nützliches Werkzeug sein, um die Erfahrungen mit anderen Nutzern transparenter zu machen. Es erfordert jedoch, dass Bewertungen nicht unfair abgegeben werden. Dann kann es durchaus dazu beitragen, die Kontaktaufnahme zwischen Interessenten und Anbietern zu erleichtern, da es vor unliebsamen Überraschungen mit unverschämten oder unfairen Nutzern schützen kann.

Ein Nutzer ist dir nicht ganz geheuer? Du glaubst, er ist weit mehr als unverschämt, er könnte sogar ein Betrüger sein? Hier erfährst du, bei welchen Hinweisen deine Alarmglocken schrillen sollten.