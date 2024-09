Kleinanzeigen-Account: So kannst du ihn erstellen oder löschen

Du willst dich in die Welt der Kleinanzeigen stürzen und Schnäppchen jagen? Oder hast du vielleicht genug gesehen und möchtest dein Nutzerkonto löschen? Egal, ob du dir einen Kleinanzeigen-Account erstellen und neu durchstarten willst oder du einen Schlussstrich ziehen und dein Nutzerkonto löschen möchtest – wir zeigen dir wie’s geht! Alles was du wissen musst, um dein Nutzerkonto bei Kleinanzeigen zu erstellen oder zu löschen, erfährst du hier.

Kleinanzeigen-Account erstellen

Einen Kleinanzeigen-Account zu erstellen ist auf jeden Fall kinderleicht. Mit einfachen Schritten bist du im Handumdrehen startklar. Zuerst besuchst du die Kleinanzeigen-Website oder öffnest die Kleinanzeigen-App und klickst oben rechts auf den Menüpunkt „Registrieren“. Es erscheint eine Eingabemaske, in die du deine E-Mail-Adresse und ein sicheres Passwort eingibst. Aufgepasst: Du brauchst auf jeden Fall Zugang zu der hinterlegten E-Mail-Adresse, denn Kleinanzeigen schickt dir darüber einen Bestätigungslink, mit dem du die Registrierung deines Nutzerkontos abschließen musst! Klappt das nicht, kann das zweierlei Gründe haben.

Um einen Kleinanzeigen-Account zu erstellen, musst du die Registrierung über deine E-Mail-Adresse bestätigen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Pond5 Images

So weist die Hilfeseite von Kleinanzeigen darauf hin, dass es vorkommen kann, dass der Bestätigungslink womöglich im Spam-Ordner gelandet ist. Da lohnt sich sicher mal ein Blick in die Junkmails, schließlich wird da ein externer Link von einer bis dato unbekannten Adresse verschickt. Solltest du auch dort keine Mail von Kleinanzeigen finden, rät die Hilfeseite, die Einstellungen des Mail-Postfachs zu checken. Überprüfe, ob HTML-Nachrichten empfangen werden können. Womöglich sind auch irgendwelche Filter- oder Lösch-Regeln voreingestellt, die die Mail blockieren.

Wird dir jedoch angezeigt, dass deine angegebene E-Mail-Adresse bereits mit einem Nutzerkonto auf Kleinanzeigen registriert ist, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als eine andere Adresse zu verwenden oder aber das Passwort zurückzusetzen.

Für das Erstellen deines neuen Kleinanzeigen-Accounts musst du noch persönliche Daten angeben. Tatsächlichen reichen ein Nickname und deine Postleitzahl schon aus, um loszulegen. Du musst nicht deine komplette Wohnanschrift angeben! Deine Telefonnummer brauchst du lediglich zum Verifizieren deiner Identität. Auf deinem Nutzerkonto veröffentlichen musst du deine Nummer nicht, wenn du das nicht möchtest. Du hast also ganz die Kontrolle über deine persönlichen Daten, die du auf deinem Nutzerkonto preisgeben möchtest.

Laut den Hilfeseiten von Kleinanzeigen ist es sogar möglich, verschiedene Angaben in unterschiedlichen Anzeigen zu machen. Das bedeutet, du kannst bei jeder neuen Anzeige einen anderen Artikelstandort oder Namen hinterlegen. Diese Funktion ist besonders praktisch, wenn du Artikel an verschiedenen Orten anbietest oder unterschiedliche Kontaktinformationen verwenden möchtest. Heißt aber auch: Wenn sich deine persönlichen Daten ändern, während du Kleinanzeigen aktiv geschaltet hast, musst du diese in den Kontoeinstellungen manuell anpassen. Und zwar unter dem entsprechenden Menüpunkt für jede Anzeige einzeln. So stellst du sicher, dass alle Informationen in deinen Anzeigen stets aktuell sind.

Registrierung bei Kleinanzeigen nur mit Verifizierung

Bei der Registrierung eines neuen Kontos oder der Reaktivierung eines alten ist die Verifizierung der Rufnummer verpflichtend. Dies wurde schrittweise eingeführt und ist mittlerweile fester Bestandteil des Registrierungsprozesses bei Kleinanzeigen.

Die Rufnummernverifizierung dient nicht nur der Sicherheit, sondern macht es auch schwieriger, sich nach einem Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen einfach einen neuen Kleinanzeigen-Account zu erstellen. Nutzer können so nicht einfach ihre Konten löschen und neu erstellen, um Sanktionen zu umgehen oder ihre Identität zu verschleiern. Kleinanzeigen prüft vor der endgültigen Löschung, ob ein Regelverstoß vorliegt. Ein Versuch zum Beispiel, die Meldung beim Finanzamt durch das Löschen und Neu-Anmelden des Accounts zu umgehen, wäre daher vergeblich. Mehr dazu findest du hier: “Kleinanzeigen: Was das Finanzamt WIRKLICH interessiert”

Kleinanzeigen-Account löschen

Für das Erstellen eines Nutzerkontos auf Kleinanzeigen sind also nur wenige persönliche Daten notwendig, die du auch noch nachträglich ändern kannst. Hast du aber genug von Kleinanzeigen und möchtest deinen Kleinanzeigen-Account löschen, ist auch das kein Problem. Das geht ganz einfach über deine Kontoeinstellungen.

Nicht nur zum Erstellen eines Kleinanzeigen-Accounts brauchst du Zugang zu deiner hinterlegten E-Mail-Adresse, auch wenn du dein Nutzerkonto löschen möchtest. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Panthermedia

Zunächst loggst du dich mit deinen Zugangsdaten in dein Nutzerkonto auf Kleinanzeigen ein. Über den Menüpunkt „Meins“ und über das Zahnrad gelangst du zu den Einstellungen. Dort wiederum wählst du den Menüpunkt „Kontoeinstellungen“. Hier findest du den Abschnitt „Kontolöschung“. Ein Klick auf „Nutzerkonto löschen“ führt dich dann weiter zu einer Bestätigungsseite. Aber Achtung: Alle deine Kleinanzeigen und Nachrichten werden dauerhaft gelöscht und können auch nicht wiederhergestellt werden. Überlege dir diesen Schritt also gut!

Kleinanzeigen prüft Verstöße

Nachdem du die Löschung deines Kleinanzeigen-Accounts bestätigt hast, ist dein Nutzerkonto endgültig entfernt. Die Bearbeitungszeit kann aber ein paar Minuten dauern, also hab ein wenig Geduld. Laut der Hilfeseite von Kleinanzeigen wird die Kontolöschung unter Einhaltung der gesetzlichen Frist geprüft. Diese Bearbeitungszeit dient auch der Überprüfung, ob möglicherweise Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen vorliegen, die eine Löschung des Accounts verhindern könnten. Letztlich erhältst du nach einer gewissen Bearbeitungszeit eine Bestätigung per E-Mail, sobald dein Kleinanzeigen-Account gelöscht wurde.

Durch die Einhaltung dieser Schritte stellst du sicher, dass dein Konto ordnungsgemäß gelöscht wird und alle damit verbundenen Daten sicher entfernt werden. So kannst du problemlos einen Schlussstrich ziehen und dich von Kleinanzeigen verabschieden. Wenn du aber nur einen Neustart mit neuem Nutzerkonto bei Kleinanzeigen hinlegen willst, ist das aber auch möglich. Und vielleicht wird es dich das sogar überraschen!

Auf Kleinanzeigen kannst du deinen Account löschen lassen und dich nach wieder neu anmelden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Pond5 Images

Kleinanzeigen-Account löschen und neu anmelden

Es gibt verschiedene Gründe, warum man sein Nutzerkonto auf Kleinanzeigen löschen und mit einem frischen Account neu anmelden möchte. Vielleicht hast du dir negative Bewertungen eingefahren und möchtest zukünftig an deiner Zuverlässigkeit arbeiten. Ein neuer Account bietet dir die Chance, aus deinen Fehlern zu lernen und künftig einen besseren Eindruck zu hinterlassen. So kannst du ohne Altlasten an deiner Bewertung arbeiten. Auch wenn die Bewertungen übrigens nicht auf ewig gespeichert werden. Mehr dazu erfährst du hier: Kleinanzeigen-Bewertung: So kannst du sie abgeben, ändern oder löschen.

Kleinanzeigen: Nutzerkonto deaktiviert – was tun?

Ein weiterer Grund kann sein, dass dein Konto aufgrund von Inaktivität deaktiviert wurde. Damit möchte Kleinanzeigen sicherstellen, dass nur aktive Nutzerkonten auf der Plattform angemeldet sind. Diese Maßnahme soll davor schützen, dass ungenutzte Accounts von Dritten übernommen werden, die sie für betrügerische Aktivitäten nutzen. Solche deaktivierten Konten können nicht wieder aktiviert werden. Wenn du also die gleiche E-Mail-Adresse verwenden möchtest, dein Nutzerkonto aber wegen zu langer Inaktivität deaktiviert wurde, musst du deinen Account löschen lassen und ein neues Nutzerkonto erstellen.

Um ein deaktiviertes oder unerwünschtes Konto endgültig zu löschen, musst du dich ein letztes Mal in dein eingeschränktes Nutzerkonto einloggen. Du gehst wie bei der regulären Kontolöschung in die Kontoeinstellungen und wählst den Menüpunkt „Nutzerkonto löschen“. Nachdem du die Löschung bestätigt hast, kannst du dich dann tatsächlich wieder mit derselben oder eben einer neuen E-Mail-Adresse erneut registrieren. So startest du mit einem frischen Account und kannst Kleinanzeigen wieder uneingeschränkt nutzen.

