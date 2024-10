Verkehr: Neues Gesetz soll an KfZ-Steuer schrauben – Autofahrer werden sofort hellhörig

Die KfZ-Steuer ist in diesen Tagen einmal mehr ein großes Thema. Die Automobilindustrie steckt in einer tiefen Krise, dazu hat die EU Strafzölle aus E-Autos aus China verhängt. Die Elektromobile sind weniger gefragt, als die Verkehrsindustrie angenommen hatte.

Aus diesem Grund möchte die Bundesregierung um Finanzminister Christian Lindner der kriselnden Industrie unter die Arme greifen – geplant ist ein besonderes Verkehrsgesetz, das Autofahrer mehr Richtung E-Fuel-Autos bringen könnte.

Verkehr: E-Fuels bald von KfZ-Steuer befreit?

VW, BMW, Mercedes-Benz und Co. hatten gehofft, dass man mit den E-Autos in den kommenden Jahren so richtig absahnen kann. Allerdings scheinen die Pläne der Konzerne nicht aufzugehen. Denn die klassischen Verbrenner sind weiterhin enorm gefragt – trotz der Spritpreise und der KfZ-Steuer.

Das Bundesfinanzministerium möchte nun eine Alternative schaffen und weitere klimaneutrale Antriebsformen für Fahrzeuge von der Kfz-Steuer befreien. Das geht aus einem Referentenentwurf hervor, den das Ministerium letzte Woche veröffentlichte.

++ Verkehr: Blinker-Verbot in Deutschland schockt Autofahrer ++

Demnach möchte man sogenannte E-Fuels künftig steuerlich ähnlich fördern wie Elektrowagen. Die synthetischen Kraftstoffe sollen weiter ausgebaut und schmackhaft gemacht werden. Mit dem Erlass der KfZ-Steuer wäre der erste Schritt wohl getan.

Experten zweifeln an E-Fuel-Zukunft

Hybride und Fahrzeuge, die mit alternativen Kraftstoffen betrieben werden, werden bisher nicht steuerlich begünstigt. Allerdings stoßen diese Autos schon weniger CO₂ aus, weshalb sich die Steuerlast verringert. Das sogenannte E-Fuels-Gesetz soll bei einigen Autofahrern ein grundsätzliches Umdenken einleiten.

Weitere News:

In der Vergangenheit wurde immer wieder betont, dass die synthetischen Kraftstoffe, die mit erneuerbaren Energien hergestellt werden, in Zukunft mehr und mehr im Verkehr zu finden sein werden. Einige Experten sehen das jedoch anders. Sie zweifeln an der Nachfrage der E-Fuels.