Kaufland macht plötzlich Ernst – Kunden werden es zu spüren bekommen

Kaufland-Kunden, aufgepasst! Bei dem Supermarkt wird sich künftig einiges ändern. Das Unternehmen hat mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen – jetzt soll dagegen vorgegangen werden. Verbraucher werden es zu spüren bekommen.

Keine allzu gute Stimmung bei Kaufland! Das Wachstum des Handels-Riesen gerät bereits seit September gewaltig ins Stocken. Von lediglich 3 bis 5 Prozent Wachstum ist die Rede. Damit würde Kaufland weit hinter der Konkurrenz liegen.

Kaufland hat einiges aufzuholen im Vergleich zu Edeka und Rewe

Das berichtet die „Lebensmittel-Zeitung“. Im Vergleich zu Edeka und Rewe ist das ein deutlicher Rückschritt. Dabei sah es bis zum August noch ganz anders aus: Im Sommer war noch von einem Plus von 13 Prozent die Rede. Zählt man die übernommenen Real-Filialen dazu, waren es 9,7 Prozent.

Kaufland hat mehrmals Preissenkungen vorgenommen – trotzdem ist die Performance schlechter geworden! Mit niedrigeren Preisen sollten die Kunden eigentlich glücklich gemacht werden. Doch Kaufland klagt über starken Druck auf die Spanne.

Kaufland mit mehr Angeboten – doch Kunden müssen sich umsehen

Im Verhältnis zur Konkurrenz bietet Kaufland seinen Kunden deutlich mehr Aktionen an – doch das wird sich jetzt ändern! Die Marge soll geschützt werden, deswegen müssen Sonderangebote in Bezug auf Menge und Umfang reduziert werden.

Das Unternehmen wieder zurück in die Spur bringen, soll auch eine Image-Kampagne. Dabei verweist das Unternehmen auch auf die Kaufland-Card. Doch das geschwächte Wachstum am Umsatz ist nur eines der Probleme. Zudem liegt Kaufland mit einem Anteil von 31 Prozent an Private-Label zehn Prozent unter dem Markt.

Kaufland hatte besonders in Corona-Zeit zu kämpfen

Wie die „Lebensmittel-Zeitung“ schreibt, hat besonders die Corona-Zeit Kaufland zugesetzt. Kaufland ist nicht stark genug vorangekommen. Man darf gespannt sein, was Kaufland-Kunden im Jahr 2024 alles erwarten wird.