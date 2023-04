Kaufland nimmt Änderung bei vielen Produkten vor – DAS müssen Kunden wissen

Neuer Anblick in den Regalen bei Kaufland!

Wer in der Lebensmittel-Abteilung bei Kaufland zugreifen will, wird eine große Änderung bemerken. Manche Artikel kommen plötzlich in ganz anderen Verpackungen daher. Was hat es damit auf sich?

Kaufland ändert Verpackung von Lebensmitteln

Der aufmerksame Kaufland-Connaisseur hat es womöglich bereits bemerkt: Der Räucher- und Stremellachs der Eigenmarke K-Bio ist bereits neu verpackt worden. Er wird jetzt in einer Papierverpackung aus Silhpie-Fasern angeboten. Silhpie wird von Kaufland als robuste „Energiepflanze“ beschrieben, die in Deutschland großflächig angebaut wird, vor allem in der Bodenseeregion.

Bisher nutzte man Silphie hauptsächlich zur Biogas-Produktion. Doch bei Kaufland gibt es nun auch nachhaltige Lebensmittelverpackungen aus den Fasern der Pflanze. Und der Lachs ist nur der Anfang. Es folgten bereits weitere Lebensmittel – und in Zukunft sollen es sogar noch mehr werden.

Kaufland setzt auf Silphie-Verpackungen

Kürzlich sind die Äpfel der Sorte „Cameo“ ebenfalls neu in Silphie verpackt worden. In den kommenden Monaten sollen weitere „K-Bio“-Äpfel und -Kresse hinzukommen.

„Der nachhaltige Einsatz von Verpackungsmaterialien spielt für uns eine große Rolle, wir prüfen bei jedem Produkt, wie wir die Verpackung im Sinne der Nachhaltigkeit optimieren können“, sagt Jürgen Schartschinski, Bereichsleiter Einkauf Obst und Gemüse bei Kaufland. „Das Konzept, Verpackungen aus der Silphie-Pflanze herzustellen, hat uns von Anfang an überzeugt, insbesondere, da die komplette Entwicklung mit OutNature innerhalb der Schwarz Gruppe erfolgt.“