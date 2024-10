Kaufland, Rewe & Co.: Kunden sollten unbedingt auf ihren Kassenbon schauen – es geht um bares Geld

Egal ob ein- oder mehrmals die Woche – jeder geht bei Kaufland, Rewe und Co. einkaufen. Danach kommt der Kassenbon oft sofort in den Müll. Warum dieser nicht sofort weggeschmissen werden sollte, erfährst du HIER!

Eine Insiderin, die mehrerer Jahre für eine deutsche Supermarktkette gearbeitet hat, verrät, welche Fehler du beim Einkaufen bei Kaufland, Rewe und Co. vermeiden solltest.

Kaufland, Rewe und Co.: Diese Fehler solltest du vermeiden

Denn genau diese Fehler können bares Geld kosten! Die ehemalige Kassiererin berichtet vor allem von zwei Fehlern, die du umgehen kannst.

Der falsche PLU-Code: Kassierer müssen, um die losen Produkte wie Obst oder Gemüse zu wiegen oder die Stückzahl zu erfassen, den PLU-Code („price look-up“) eingeben. Dabei kann schonmal ein Zahlendreher vorkommen und im System ist statt der günstigeren Birne nun die teurere Mango hinterlegt. So musst du für ein Produkt zahlen, das du eigentlich gar nicht gekauft hast! Das lässt sich verhindern, indem der Kassenbon bei Kaufland, Rewe und Co. direkt nach Erhalt gecheckt wird.

Neue Preise: Insbesondere montags morgens lohnt es sich, den Kassenbon zu checken. Denn manchmal sind im System noch die Preise hinterlegt, die in der Woche davor galten. So kann dir das ein oder andere Schnäppchen beim Einkaufen schnell durch die Lappen gehen!

Wenn dir das Risiko trotzdem zu hoch ist, kannst du natürlich auch darauf verzichten, am Montagmorgen bei Kaufland, Rewe und Co. einkaufen zu gehen. So kannst du zumindest einen Fehler umgehen und die Gefahr, mehr zu bezahlen, vermeiden.

Wenn es so weit ist und du tatsächlich einen Fehler auf dem Kassenbon beim Einkaufen entdeckst, solltest du das natürlich sofort sagen. Die Insiderin verrät, dass es meistens kein Problem ist, die Kassierer auf das Problem anzusprechen: Auch sie wollen, dass die Kasse bei Feierabend stimmt und nicht zu wenig oder zu viel Geld vorliegt. So tust du also nicht nur dir, sondern auch den Kassierern beim Einkaufen einen Gefallen!