Kaufland, Rewe und Co.: Gefahr aus dem Regal – Kunden drohen schwerste Verletzungen

Die Supermärkte Kaufland, Rewe und Co. sind längst zu den wöchentlichen Zielen vieler treuer Einkäufer geworden. Doch jetzt schlummert zwischen den Regalen eine Gefahr, die es in sich hat. Kunden werden gewarnt!

Wenn sich bei der Produktion von Produkten Fehler eingeschlichen haben, werden diese zurückgerufen. So eine Rückrufaktion ist nichts Seltenes, denn die fehlerhaften Produkte können bei den Kunden Schäden verursachen. So müssen jetzt auch die Supermärkte Kaufland, Globus, Rewe, Edeka und Norma ihre Kunden vor einem Produkt warnen. Beim Verzehr kann es zu starken Verletzungen kommen!

Kaufland, Rewe und Co. sprechen Warnung aus

Bei dem Produkt, das jetzt bei Kaufland, Rewe und Co. zurückgerufen wird, handelt es sich um Frischkäse des Herstellers „Feinschmeckerschmiede“. Es heißt, dass es nicht ausgeschlossen werden könne, dass sich Fremdkörper in den Produkten befinden. Das potenzielle Problem soll aber nicht in der eigenen Produktion entstanden sein. Es werden gleich fünf verschiedene Frischkäsesorten der „Feinschmeckerschmiede“ im 100-Gramm-Eimer zurückgerufen.

Vom Rückruf betroffen sind folgende Produkte:

Gaumenfeuer

Basilikumkick

Knoblauchkick

Meerrettichkick

Außerdem sind folgende Mindesthaltbarkeitsdaten betroffen: 18.11., 20.11., 23.11., 25.11., 30.11., 2.12., 6.12., 8.12., 13.12. und 15.12.

Produkt kann „zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen“

Der Hersteller warnt dringend vor dem Verzehr der betroffenen Produkte. „Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen!“, heißt es bei „produktwarnung.eu“.

Wer die betroffenen Frischkäse der „Feinschmeckerschmiede“ bei Kaufland, Rewe und Co. erworben hat, kann diese in den Supermärkten wieder zurückgeben. Auch ohne die Vorlage des Kassenbons bekommen Kunden hier den Kaufpreis erstattet.