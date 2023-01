Kaufland, Rewe und Co: DIESES Produkt ist reine Abzocke – sogar Klage gegen Hersteller ist eingereicht

Diesen Stempel möchte wohl sicherlich kein Hersteller für sein Produkt bekommen! Jedes Jahr verleiht die Verbraucherzentrale in Hamburg – kurz vzhh – den Titel der „Mogelpackung des Jahres“ – und auch für das zurückliegende Jahr 2022 war wieder prompt ein Gewinner gefunden…

Zu den Siegern zählten in den vergangenen Jahren hauptsächlich Artikel, die entweder eine enorme Preissteigerung durchmachten, oder deren Inhalt sich ohne jegliche Angaben veränderte und damit den Verbraucher in die Irre führte. Welches Produkt belegt wohl diesmal den ersten Platz?

Kaufland, Rewe und Co: „Mogelpackung 2022“ überall erhältlich

Für die Verbraucherzentrale in Hamburg stand der Sieger von 2022 mit stolzen 41,7 Prozent offenbar ziemlich schnell fest: Rama des Herstellers Upfield. Das Produkt bekam mit deutlichem Abstand zur Konkurrenz die goldene Medaille überreicht. In ihrer Pressemitteilung erklärte die vzhh auch ihre Entscheidung.

Bei der Margarine wurde in erster Linie die Verpackung kritisiert. Das Problem: Zwar sei die Packung des Rama-Produkts gleich groß geblieben, der Inhalt verringerte sich allerdings um 100 Gramm – statt der bisherigen 500 Gramm Packung erhalten Kunden bei Kaufland, Rewe und Co. nur noch 400 Gramm Inhalt. Beim Auffüllen der Dose wurde also schlichtweg Produkt eingespart und somit mehr Luft bis zum Deckel eingeschlossen – die versteckte Preiserhöhung lag bei 25 Prozent.

Verbraucherzentrale ist schockiert

„Für das Abfüllen von 1.000 Tonnen Rama benötigt Upfield nun eine halbe Million Plastikbecher mehr“, erklärte die Verbraucherzentrale die Kritik an der Mogelpackung auch im Hinblick auf die Umwelt. Das könne so nicht weitergehen. Die vzhh hat Klage gegen den Rama-Hersteller Upfield eingereicht.

Die gesetzlichen Vorgaben seien zwar lückenhaft erfüllt, dennoch könne man in diesem Fall von einer eindeutigen Irreführung der Verbraucher sprechen – so lautete zumindest das Fazit im vzhh-Bericht. Ob die Verbraucherzentrale mit ihrem Vorwurf Erfolg hat und das Produkt vielleicht schon bald in seiner ursprünglichen Form bei Kaufland, Rewe und Co. zu finden sein wird, bleibt jedenfalls abzuwarten.