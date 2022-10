Kaufland-Prospekt sorgt für Kunden-Wut – „Reicht es nicht, dass alles teurer wird?!“

Wer kennt es nicht? Da sieht man im Kaufland-Prospekt einige Produkte, die einem gefallen und man auch gerne kaufen möchte.

Bei Kaufland angekommen folgt dann nur noch Wut und Enttäuschung. So geht es aktuell vielen Kunden, die sich mächtig darüber aufregen.

Kaufland-Prospekt sorgt für Kunden-Wut

Besonders jetzt in diesen Zeiten, hoffen viele Kunden auf Angebote der Lebensmittelläden. Schließlich sind viele Produkte teurer geworden. Prospekte wie bei Kaufland machen vielen Menschen immer wieder Hoffnung, schnell einige Lebensmittel oder sonstige Produkte für geringe Preise zu kaufen.

Doch bei Kaufland gibt es jetzt Kundenfrust. Der Grund: kaum stellt das Unternehmen die Prospekte für die mehrtätigen Angebote vor, sind die Produkte schnell vergriffen.

In den sozialen Netzwerken regen sich viele Menschen darüber auf, dass sie in den Filialen kaum mehr die Angebote aus den Prospekten wiederfinden.

Kaufland: Kunden sind sauer

Auf Facebook machte Kaufland Werbung für das neue Prospekt, das vom 17. bis zum 19. Oktober gilt. Wieder sind viele Produkte zu günstigen Preisen dabei. „Dann kommt man hin und will das Angebot holen, dann ist das Regal leer“, beschwert sich eine Kundin auf Facebook.

Da ist sie nicht die Einzige. So geht es noch vielen weiteren Menschen. „Tolle Angebote. Wenn die jetzt auch noch da wären, das wäre mal ne Nummer“, „Bei Kaufland auch heute wieder, ist keine tolle Art. Angebote, wie abgebildet gibt es kaum, und wenn dann meist Sorten, die sich eh schlecht verkaufen. Das ist echt schade. Reicht es nicht, dass alles teurer wird?“ und „Wieder in die Filiale gegangen, wieder nichts aus den Prospekten bekommen“, heißt es unter anderem in den Kommentaren auf Facebook.

Was kann man am besten dagegen tun? Ein Kaufland-Mitarbeiter schaltet sich dann ein und gibt den Kunden Tipps: „Beschwert euch bei der Zentrale. Wenn ihr es im Markt macht, passiert da großartig nichts.“ Außerdem empfiehlt er, recht früh in die Filialen zu gehen und nicht erst spät abends.