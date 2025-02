Kaufland: Zettel am Kühlregal sorgt für Kopfschütteln – „Hasse dieses Schild“

In Supermärkten wie Kaufland kommen täglich allerlei verschiedene Menschen zusammen. Obwohl die meisten Kunden die ungeschriebenen Gesetze im Einzelhandel befolgen, gibt es doch immer wieder Themen, die für Puls sorgen.

Aus so einer Situation entstand wohl auch ein Aushang, der an einem Tiefkühlfach bei Kaufland platziert wurde. Einige Kunden können den Hinweis nachvollziehen, andere fühlen sich davon allerdings angegriffen.

Kaufland: Hinweis an Kunden sorgt für Aufruhr

Auf „Reddit“ teilt ein Kaufland-Kunde seine Entdeckung am Kühlregal, genauer dem Eisfach. So hängt in seiner Filiale ein gelber Zettel mit dem Hinweis: „Bitte öffnen Sie Türen erst, wenn Sie sich entschieden haben!! Vielen Dank!!“

Offenbar war den Beschäftigten in dem Supermarkt aufgefallen, dass Kunden gerne das Eisfach öffnen und sich dann erst für das Produkt ihrer Wahl entscheiden. Was aber wohl jeder weiß: Sowohl für die Ware als auch für den Energieverbrauch ist es nicht gut, wenn die Tür zum Kühlfach länger als nötig aufsteht. Für den „Reddit“-Nutzer, der den Zettel veröffentlichte, ist der Zettel deshalb eigentlich überflüssig. „Wie war das mit dem ‚gesunden Menschenverstand‘?“, fragt er.

Kaufland: Kunden diskutieren über Kühlfach-Knigge

In den Kommentaren zu dem Beitrag wird aber klar, dass es nicht für alle Kunden selbstverständlich ist, das Kühlfach erst zu öffnen, wenn sie gezielt die Ware herausnehmen möchten.

„Wenn dich Inhaltsstoffe oder MHD interessieren, bleibt dir gar nix anderes übrig, als die Tür zu öffnen und die scheiß Packungen einzeln durchzugehen. Gerade, wenn ich nach weizen- und laktosefreien Produkten suche, kann das eine Weile dauern. Weil es ja auch sehr viel wichtiger ist, ein geiles, aber völlig sinnloses fettes Bild vorn drauf zu haben, anstatt die relevanten Infos“, argumentiert etwa ein Kommentator. „Ich hasse dieses Schild. Es gibt Menschen, die können sich erst entscheiden, nachdem sie die Inhaltsangaben erforscht haben (bei Allergien)“, stimmt ein weiterer zu.

Genau für solche Kunden hat ein anderer „Reddit“-Nutzer aber einen cleveren Tipp parat: „Ich mache die Tür auf, dreh den ersten Karton um, sodass ich sehen kann, was drin ist, mach die Tür wieder zu und lese und vergleiche. Trotzdem hat man sich vorher schon entschieden, welches Produkt man checken will, und defrostet nicht den gesamten Schrank.“