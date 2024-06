Kaufland: Kunden fallen beim Blick ins Regal fast die Augen aus – „Ist heute der 1. April?“

Wer regelmäßig bei Kaufland einkaufen geht, der weiß in der Regel welche Produkte in welchem Regal platziert sind. Routinierte Kunden rauschen daher meist durch die Gänge, legen ihre Lieblingsprodukte in den Einkaufswagen und stürzen sich möglichst schnell in das Getümmel an der Kasse. Als plötzlich DIESES Produkt zwischen den herkömmlichen Lebensmitteln liegt, können die Kunden allerdings kaum glauben, was sie da sehen. Meint die Supermarkt-Kette das wirklich ernst, oder ist das ein Aprilscherz zur falschen Jahreszeit?

Immerhin – das Wetter zeigte sich zuletzt nicht unbedingt von seiner sommerlichsten Seite. Doch Kaufland klärt im Netz recht bald auf: Bei diesem neuen Produkt handelt es sich nicht um einen Aprilscherz. Das können Kunden tatsächlich so kaufen.

Kaufland: Kunden sind sich uneinig

„Freunde! Ganz dringendes #Meeting. Es geht um #Currywurst meets Tropical Mango.“ Mit diesen Worten meldete sich Kaufland zuletzt auf der Plattform X (ehemals Twitter). Beigefügt ist ein Foto von einer „Curryking“-Currywurst, die an ihrem gewohnten Platz im Supermarkt-Regal liegt. Das Besondere daran? Statt der gewohnten Currysauce soll sich im Inneren etwas mit Mango-Geschmack verbergen. Ob das so gut bei den Kunden ankommt?

Im Netz wird derzeit heiß diskutiert, ob die Mango-Aktion für gut oder schlecht befunden wird. „Ist heute der 1 April“, wundert sich ein Kunde erschrocken. „Es ist wahr“, antwortet Kaufland darauf hin in der Kommentarspalte auf die Frage. Andere hingegen zeigen sich euphorisch gegenüber der neuen Geschmacksrichtung.

„Ein Karton bitte direkt zu Kasse“, schreibt ein anderer Kaufland-Kunde in den Kommentaren, als könnte er es kaum noch abwarten die neue Spezialität zu probieren. Ob die Kombination aus Currywurst und Mango sich am Ende des Tages durchsetzen wird, bleibt abzuwarten. Fest steht: Nur wer sie wirklich probiert hat, kann auch anständig sein Urteil fällen.