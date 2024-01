Kaufland: Schließungswelle! Kunden müssen HIER ganz stark sein

Kaufland-Kunden, aufgepasst! Der Supermarkt macht einige Filialen dicht. An einigen Standorten schaust du also schon bald in die Röhre.

Puh, das ist ein hartes Brett für viele Kaufland-Kunden: Der Supermarkt macht in den Jahren 2024 und 2025 mehrere Standorte dicht. Das betrifft zum Beispiel einige Filialen in NRW, darunter Dortmund und Bochum (wir berichteten).

Kaufland: Auch HIER ist schon bald Schicht im Schacht

Doch nicht nur in NRW werden Filialen dicht gemacht. Auch in Thüringen müssen Kaufland-Kunden schon bald auf eine Filiale verzichten, wie unser Partnerportal „Thüringen24“ berichtet. 1997 wurde die betroffene Filiale in der August-Bebel-Straße in Greiz damals eröffnet. Doch nach über zwei Jahrzehnten ist es nun vorbei.

Die betroffene Filiale in Greiz ist sichtlich in die Jahre gekommen. Nach Angaben des Unternehmens entspricht sie deswegen „nicht mehr den Anforderungen an eine zeitgemäße Einkaufstätte“. Deshalb wird der Standort jetzt im Juni dieses Jahres komplett dicht gemacht.

Das passiert mit den betroffenen Kaufland-Mitarbeitern

Von der Schließung betroffen sind natürlich nicht nur die Kunden. Auch etwa 75 Mitarbeiter trifft die Schließung hart. Für sie soll jetzt eine „sozialverträgliche Lösung“ gefunden werden. Das Unternehmen möchte mit dem Betriebsrat auf einen Interessenausgleich hinarbeiten. Im Raum steht auch ein Sozialplan.

Die Filiale so zu modernisieren, dass sie den gestellten Anforderungen entspricht, kam für Kaufland offenbar nicht in Frage. Das Unternehmen möchte den Standort vollständig verlassen. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass ein Konkurrent den Laden übernehmen könnte.

