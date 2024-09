Kaufland-Hammer! Jetzt ist es offiziell – Mitarbeiter sind schon informiert

Paukenschlag in der deutschen Supermarkt-Landschaft! Kaufland gehört zu den beliebtesten Märkten in Deutschland, lockt täglich Tausende Kunden in die Filialen. Und dieses Netz an Supermärkten wird demnächst größer, denn: Ein Konkurrent gibt auf, gibt attraktive Standorte ab – und zwar an Kaufland!

Wie Globus mitteilt, habe die Unternehmensführung beschlossen, fünf Filialen nicht weiterzubetreiben. Bei den Standorten handelt es sich um die Globus-Märkte in Bedburg, Essen, Wesel (alle in NRW), Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) und Chemnitz (Sachsen). Diese Standorte wolle Kaufland übernehmen – jetzt haben die Mitarbeiter also Gewissheit.

Kaufland-Hammer! Jetzt ist es offiziell

Sie und auch Globus-Partner wurden schon am Donnerstag (19. September) entsprechend informiert. Sollte das Bundeskartellamt und auch die Vermieter der betroffenen Filialen grünes Licht geben, könne die Übernahme durch Kaufland durchgewunken werden. Ein Globus-Sprecher bestätigt: „Mit Kaufland haben wir einen potenziellen Nachfolger gefunden, dessen Konzept ideal zu den Anforderungen der jeweiligen Standorte passt, der die Nahversorgung weiter sicherstellt und Arbeitsplätze erhält“.

Es habe sich zuvor gezeigt, dass Globus seine Filialen an den genannten Standorten nicht wirtschaftliche betreiben lasse. „In Bedburg, Chemnitz, Essen, Neubrandenburg und Wesel hat sich gezeigt, dass unser Konzept nicht vollständig angenommen wird. Vor diesem Hintergrund haben wir uns entschieden, die Märkte abzugeben und ihren Weiterbetrieb unter neuer Führung sicherzustellen“, so der Sprecher weiter.

Mitarbeiter sind schon informiert

Globus bietet ähnlich wie Kaufland ein sogenanntes „Vollsortiment“ an. Damit werden Supermärkte bezeichnet, die nicht nur Lebensmittel, sondern auch Gebrauchswaren von Küchengeräten bis hin zu Spielzeug und Elektronik anbieten. Insgesamt hat Globus 65 Filialen in Deutschland, beschäftigt rund 20.000 Mitarbeiter. Die Mitarbeiter der fünf betroffenen Mitarbeiter können zumindest vorerst durchatmen…