Am Freitag (1. November) bleibt in weiten Teilen Deutschlands die Tür bei Kaufland, Netto & Co. verschlossen. Der Grund: Allerheiligen, ein gesetzlicher Feiertag in fünf katholisch geprägten Bundesländern. Er sorgt dafür, dass in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und im Saarland der Alltag vieler Menschen ein bisschen aus der Bahn geworfen wird.

Für diejenigen, die traditionell freitags ihren Wochenendeinkauf erledigen, bedeutet dies, dass sie ihre Einkaufspläne anpassen müssen. Die allermeisten Supermärkte und Discounter wie Kaufland, Netto & Co., werden den ganzen Tag über nicht öffnen. Ausnahmen gelten nur für spezielle Filialen, etwa an Bahnhöfen oder Flughäfen.

Kaufland, Netto und Co. HIER an Allerheiligen geschlossen

Vor allem am Samstag (2. November) wird der ohnehin große Andrang bei Kaufland, Netto & Co. spürbar steigen. Es ist zu erwarten, dass viele Kunden, die normalerweise bereits am Freitag ihren Bedarf fürs Wochenende decken, nun erst am Samstag in die Supermärkte und Discounter strömen werden.

In neun anderen, überwiegend evangelisch geprägten Bundesländern wird Allerheiligen hingegen nicht als Feiertag begangen. Stattdessen ist dort der 31. Oktober, der Reformationstag, ein gesetzlich verankerter Feiertag. Diese Bundesländer, in denen Kaufland, Netto & Co. am Reformationstag nicht für ihre Kunden öffnen, sind Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Konfessionelle Unterschiede in Deutschland

An diesem Feiertag, der dem Gedenken an Martin Luthers Thesenanschlag im Jahr 1517 gewidmet ist, sind Supermärkte und Discounter hier geschlossen. Die Feiertagsregelungen zum Reformationstag und zu Allerheiligen spiegeln somit die konfessionellen Unterschiede in Deutschland wider und führen zu unterschiedlichen Einkaufsrhythmen je nach Region.

In Hessen und Berlin fällt übrigens keiner der beiden Termine in den gesetzlichen Feiertagskalender. Hier sind Kaufland, Netto & Co. sowohl am 31. Oktober als auch am 1. November regulär geöffnet.