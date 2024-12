Kaufland-Kunde schwärzt Mitarbeiterin an – weil sie DAS an Kasse machte

In der Vorweihnachtszeit kann das Einkaufen schon einmal zur Herausforderung werden, schließlich werden die Menschen mit jedem Tag Richtung Weihnachten gestresster und die Supermärkte voller.

In einer Kaufland-Filiale musste ein Kunde nun etwas erleben, dass das Fass zum Überlaufen brachte. Er und viele andere Kaufland-Kunden mussten extrem lange an einer Kasse warten – und das ausgerechnet wegen einer anderen Mitarbeiterin!

Kaufland-Kunde fassungslos über Mitarbeiter-Einkauf

In dem Online-Forum „Reddit“ schildert der Kaufland-Kunde die Szenen, die ihn zunächst fassungslos zurück ließen. Er geht regelmäßig in der Kaufland-Filiale seines Vertrauens einkaufen, erinnert sich: „Immer mal wieder kommt es vor, dass Mitarbeiter privat einkaufen und sich mit ihren Kolleginnen verquatschen und man an der Kasse deswegen warten muss. Bisher hab ich das einfach akzeptiert. Heute war es aber etwas dreister.“

So hatte die Kaufland-Angestellte nicht einfach nur einen Einkauf, sondern teilte die ausgewählten Waren in vier Haufen auf, bezahlte jeden davon einzeln mit Nutzung eines neuen QR-Codes. Das alleine schluckte natürlich schon viel Zeit, aber: „Nach jeder gescannten Portion hat sie ihrer Kollegin irgendwas auf ihrer Muttersprache erklärt und anschließend mit ihr Smalltalk geführt. Das ging ein zweites, drittes und viertes Mal so weiter und am Ende wurde sich nochmal beim langsamen Einpacken ausgiebig unterhalten.“

Der Kunde stand etwa zehn Minuten direkt dahinter, während hinter ihm schon „genervt getuschelt“ wurde und es sich langsam an allen geöffneten Kassen staute.

Kaufland-Kunde beschwert sich über Angestellte

Selbst bei der Kassiererin angekommen, verlangte der Kunde laut seinem Bericht auf „Reddit“ den 2,50 Euro-Gutschein, den Kaufland jedem Kunden bei einer Wartezeit von mehr als fünf Minuten verspricht. „Die Dame lächelte mir ins Gesicht und sagte ich solle das am Infoschalter melden, dann kriege ich das, aber ich hätte ja an eine andere Kasse gehen können. Klar im Nachhinein ist man schlauer, aber woher soll ich wissen, dass das Kaffeekränzchen über zehn Minuten geht?“, ärgert sich der Mann.

Am Infoschalter erklärte der Kaufland-Kunde die Situation, doch nach einer Rücksprache mit der entsprechenden Kollegin an der Kasse erklärte die Service-Mitarbeiterin, dass die Kassiererin den Vorfall abgestritten hatte und der Kunde deshalb auch keinen Gutschein bekäme. Dem Mann ist das ein Ärgernis zu viel – wie er im Netz ankündigt, möchte er nun eine offizielle Beschwerde mit Kassennummer und genauer Uhrzeit bei Kaufland einreichen.