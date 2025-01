Kaufland-Kundin wartet ewig an Kasse – dann kommt es zur dreisten Aktion

Egal ob bei Rewe, Aldi oder Kaufland – eine Warteschlange an der Kasse lässt sich nicht immer vermeiden und ist vielen Kunden ein Dorn im Auge. Immerhin bietet Kaufland seinen Kunden eine kleine Entschädigung an: Wer länger als fünf Minuten an der Kasse warten muss, wenn nicht alle geöffnet sind, erhält einen Einkaufsgutschein über 2,50 Euro.

Klingt fair, oder? Allerdings kommt es immer wieder vor, dass Wartende den Gutschein nicht erhalten. So auch eine Frau, die dem Supermarkt schwere Vorwürfe macht.

Kaufland bricht Service-Versprechen

Im Gegensatz zu anderen Einzelhändlern bietet Kaufland Kunden, die Zeit an der Kasse verschwenden müssen, einen kleinen Trost in Höhe eines Gutscheins für 2,50 Euro an. So sagt es zumindest die Werbung, die in vielen Filialen zu sehen ist.

Die Realität sieht aber scheinbar oft anders aus, immer wieder beschweren sich Kunden darüber, dass sie eben dieses Service-Versprechen nicht einfach so einlösen können (hier mehr dazu). Eine Frau wandte sich direkt an unsere Redaktion und schilderte ebenfalls, dass man sich bei einer Kaufland-Filiale in Hamm (NRW) „immer wieder geweigert hat, bei Wartezeit über 10 Minuten einen Gutschein auszugeben, obwohl gleichzeitig vor der Kasse dafür geworben wurde.“

Im Gegenteil, in der Filiale rechtfertigte man sich mit einem dreisten Argument: „Mir teilte man immer wieder mit, mit befände sich im Streik mit dem Einzelhandel und hätte daher nicht genug Personal. Daher würde es zu längeren Wartezeiten an den Kassen kommen. Außerdem würden die Filialleiter über die Gutscheine entscheiden. Ich habe mehrfach darauf hingewiesen, dass man dann doch bitte die Werbung für diesen Gutschein vor den Kassen dann bis zum Streikende aussetzten sollte. Ohne Reaktion.“

Kaufland geht nicht auf Kritik ein

Auf Nachfrage unserer Redaktion bei Kaufland, ob wirklich die einzelnen Filialleiter über das Einlösen des Service-Versprechens entscheiden dürfen und wie die Kundin sich verhalten soll, erfolgte bisher keine Antwort.

Für die Kaufland-Kundin bleibt daher nur Frust, wie sie weiter berichtet: „Ich bin mittlerweile sehr enttäuscht von Kaufland, denn auch die Qualität im Obst- und Gemüsebereich hat sehr stark nachgelassen, worüber ich mich auch schon oft erfolglos beschwert habe.“ Bleibt zu hoffen, dass der Supermarkt doch noch auf die Kritik eingehen wird – auch, um die Frau als Kundin nicht zu verlieren.