Kaufland: Filialen müssen den Schlussstrich ziehen – der Grund dafür ist bitter

Kaufland hat vor nicht allzu langer Zeit eine offensive Strategie aufgesetzt. Nach der Insolvenz von Real hat der Supermarkt viele Filialen übernommen und sich groß aufgestellt. Es schien so, als würde das Konzept super angenommen werden. Aber jetzt kam die Kehrtwende. Einige Filialen müssen schon wieder den Schlussstrich ziehen. Die Hintergründe sind bitter.

Kaufland trifft Entscheidung für die Zukunft

Es kommt sehr überraschend, aber Kaufland hat entschieden, dass im Jahr 2024 gleich mehrere Filialen ihre Türen endgültig schließen werden. Zwei Standorte wird es dabei bereits im Juni treffen. Sie konnten nicht mehr gerettet werden. Das ist durchaus überraschend, da Kaufland in der Vergangenheit eher durch seine Erweiterungen auf sich aufmerksam gemacht hatte, berichtet „tz“.

Die Insolvenz von Real hatte Kaufland seinerzeit in die Karten gespielt. Bereits jetzt konnte der Supermarkt eine Vielzahl von ehemaligen Real-Märkten aufkaufen. Bis Ende 2024 sollen sogar 125 weitere Standorte in das Unternehmen integriert werden. Trotzdem wird sich Kaufland in Zukunft auch von einigen Standorten trennen und schließt deshalb folgende Filialen.

Kaufland: Hier machen die Filialen zu

Das Schließen der Filialen wird hauptsächlich NRW zu spüren bekommen, aber auch in Thüringen muss man sich auf eine Filiale weniger gefasst machen. Im Juni 2024 wird das eine Filiale in Siegen (NRW) und eine Filiale in Greiz (Thüringen) treffen.

Des Weiteren werden im September die Kaufland-Filiale im Bochumer Ruhrpark und im Januar 2025 die Filiale im Palais Vest in Recklinghausen (Beides NRW) schließen müssen. Zusätzlich wird dann auch noch im März 2025 die Filiale in Dortmund-Mengende (NRW) dichtmachen.

Für betroffene Kunden bedeutet das, dass sie in Zukunft wohl wieder weitere Strecken zum Einkaufen auf sich nehmen müssen. Die Konkurrenz um Aldi, Edeka und Co. wird es jedenfalls freuen.