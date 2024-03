Nach langer Stille! Kate Middleton meldet sich mit ersten Worten zurück

Nach einer längeren Auszeit meldet sich Kate Middleton endlich digital zurück! Passend zum Muttertag, der in Großbritannien am 10. März gefeiert wird, richtet sie herzliche Worte an ihre Follower und bedankt sich.

Fans und Follower von Kate Middleton können aufatmen: Die Prinzessin von Wales ist auf Instagram zurück und teilt diesen besonderen Moment mit einem entzückenden Foto. Nach ihrer Bauchoperation zu Beginn des Jahres und einer damit verbundenen Pause von der öffentlichen Bühne gab es viele Gerüchte um ihr Wohlbefinden. Doch nun scheint es, als wären alle Sorgen unbegründet.

Kate Middleton: Erste Worte nach Pause

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf dem neuesten Instagram-Post ist die Prinzessin strahlend zusammen mit ihren Kindern – Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis – zu sehen. In einer herzlichen Botschaft drückt sie ihre Dankbarkeit aus: „Vielen Dank für Ihre freundlichen Wünsche und Ihre kontinuierliche Unterstützung in den letzten zwei Monaten. Ich wünsche allen einen schönen Muttertag. C“

Dieser liebevolle Beitrag kam passend zum Muttertag und hat wie in den Kommentarspalten zu sehen ihrer Anhänger berührt.