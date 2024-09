iPhone-Besitzer müssen jetzt stark sein – Apple sind die Hände gebunden

Schlechte Nachrichten für iPhone-Besitzer – zumindest für diejenigen, die aus Europa kommen. Dem Technik-Giganten Apple sind dabei die Hände gebunden.

Am Montag (16. September) gibt es ein neues iPhone-Update! So weit, so gut. Doch nicht alle Features sind auch für Nutzer in Deutschland, oder besser gesagt sogar in der gesamten EU, verfügbar, wie die „Bild“ berichtet.

Neues Gesetz zwingt Apple in die Knie

Es wird eine neue Version des Betriebssystems iOS 18 ausgerollt. Das Positive zuerst: Es gibt eine Reihe von neuen Funktionen, die für alle iPhone-Nutzer zugänglich sind. Doch die neue Apple-KI Apple Intelligence gehört nicht dazu. Sie kommt zunächst nicht nach Europa. Die iPhone-Besitzer schauen hierzulande also in die Röhre.

Selbst die Testversion wird vorerst nicht für Europa angeboten. Und das liegt nicht etwa daran, weil Apple es nicht will oder kann, nein. Der Grund: Es gibt Unklarheiten bezüglich der Digital Markets Act der EU. Das neue Gesetz schreibt marktbeherrschenden Unternehmen, wie es Apple nun mal ist, vor, seine Software auch für Dritte zugänglich zu machen.

iPhone: Mehr Übersicht in der Foto-App

Doch Gott sei dank gibt es auch einige Features, die du trotzdem bekommst. So kannst du App-Symbole frei auf deinem Homescreen anordnen. Mit dieser Funktion kannst du auch zum Beispiel dein Hintergrundfoto besser sichtbar machen. Dazu kannst du sogar deine App-Symbole einheitlich färben.

Mehr Ordnung und Übersicht soll es in der Foto-App geben: Wenn du auf die App gehst, dann siehst du zuerst deine zuletzt geschossenen Fotos. Die vier Reiter am unteren Rand der App hingegen sind verschwunden. Wenn du nach unten scrollst, gelangst du unter anderem zu den Foto-Zusammenfassungen der letzten Tage.

Wer großen Wert auf Datenschutz legt, den wird diese Neuigkeit bestimmt freuen: Mit dem iOS 18-Update kannst du deine Apps per Face ID oder Code sperren oder sogar komplett verstecken.