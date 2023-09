Internationales Modelabel expandiert nach Deutschland – HIER entsteht der erste Store

Shopping-Fans aufgepasst! Bald gibt es hierzulande eine Möglichkeit mehr, sein Geld für die neusten Mode-Trends auf den Kopf zu hauen.

Nachdem während der Corona-Pandemie nur wenig in den Läden selbst geshoppt werden konnte, ist die Modeindustrie langsam wieder auf dem aufsteigenden Ast – so bauen viele Modehäuser ihr Angebot aus und eröffnen neue Filialen. Das zeigt sich jetzt auch in Dresden, wo ein international bekanntes Label seinen ersten Deutschland-Store plant.

Internationales Modelabel kommt mit mehreren Filialen nach Deutschland

Nach den Informationen von „Chip365“ wird das spanische Modeuntenehmen Stradivarius nach Deutschland expandieren. Der neue und in Deutschland erste Store soll bereits im November 2023 in Dresden eröffnet werden. Die Filiale eröffnet in der Centrum-Galerie und wird 890 Quadratmeter umfassen.

Die Produkte von Stradivarius sind in Deutschland bisher nur über den Online-Shop erhältlich. Das Modeunternehmen verkauft dabei in erster Linie Damenmode und Accessoires. Bei der ersten Filiale in Dresden soll es aber nicht bleiben – das Modelabel wird außerdem im Frühjahr 2024 eine Filiale im Westfield Hamburg-Überseequartier eröffnen.

Das internationale Modelabel Stradivarius gehört zu der Intidex-Gruppe. Die ist eines der größten Textil-Unternehmen der Welt – auch andere beliebten Mode-Marken wie Bershka, Zara und Pull & Bear laufen darunter.

Der Hauptsitz von Stradivarius ist in Barcelona. Auf der ganzen Welt betreibt die Modekette derzeit rund 850 Filialen und beschäftigt insgesamt rund 10.000 Mitarbeiter. Ob neben Dresden und Hamburg noch weitere Filialen folgen sollen, ist noch unklar – das Unternehmen wollte sich auf Nachfrage von „Chip365“ nicht dazu äußern.