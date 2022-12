Illerkirchberg: Tragödie auf Schulweg! Mann greift Mädchen an – 14-Jährige stirbt

Tödlicher Angriff auf zwei Jugendliche! Zwei Mädchen wurden am Montag (5. Dezember) auf ihrem Weg zur Schule in Illerkirchberg bei Ulm (Baden-Württemberg) von einem Mann angefallen.

Beide erlitten schwere Verletzungen und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Eine 13-Jährige überlebte, eine 14-Jährige starb allerdings noch am Montag an ihren Verletzungen. Die Polizei von Illerkirchberg hat den Täter bereits festgenommen.

Illerkirchberg: 14-jährige stirbt auf Schulweg – Täter festgenommen

Gegen 7.30 Uhr griff der Mann in einem Wohngebiet der Gemeinde Illerkirchberg bei Ulm die zwei Mädchen an. Beide wurden dabei schwer verletzt. Während die 13-Jährige mit schweren Verletzungen im Krankenhaus verblieb, erlag die 14-Jährige nur wenig später ihren Wunden, wie ein Polizeisprecher bestätigte.

Der mutmaßliche Täter war nach der Attacke in ein nahestehendes Wohnhaus gerannt. Dort fanden ihn die Polizisten und nahmen ihn, sowie zwei weitere Menschen fest. Unterstützt wurden die Beamten dabei von einem Spezialeinsatzkommando. Mittlerweile ist der Einsatz abgeschlossen und die Anwohner in Ulm können aufatmen. Es bestehe keine Gefahr mehr für die Bevölkerung in Baden-Württemberg, so ein Polizeisprecher.

Illerkirchberg: Viele Fragen noch offen

Wie und ob der Täter mit einer Waffe bei der Attacke in Illerkichberg vorgegangen war, ist bis dato noch nicht geklärt. Die Art der Verletzungen der beiden Mädchen war unbekannt. Auch die Antwort auf die Frage, wer die Rettungskräfte alarmierte, steht noch aus (mit dpa).