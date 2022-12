Ikea-Kunden rasten aus – schuld ist dieses Produkt! „Ernsthaft?“

Wer sich sein Zuhause schön und gemütlich machen will, der wird bei Ikea in der Regel fündig. Neben Möbeln finden sich in den Einrichtungshallen auch Pflanzen oder Dekorations-Artikel. Um die Weihnachtszeit rum ist dabei ein Produkt besonders beliebt.

Der Weihnachtsbaum darf an Heiligabend in vielen Haushalten nicht fehlen. Um sich Arbeit und zukünftige Kosten zu sparen, greifen viele Menschen inzwischen zu einem künstlichen Exemplar. Doch bei einem Plastik-Tannenbaum von Ikea, kam bei den Kunden so gar keine Weihnachtsstimmung auf.

Ikea: Kunden lachen über Tannenbaum

Der künstliche Baum misst 150cm und ist auch kurz nach Weihnachten noch für 14,99 Euro zu haben. Online wird das besagte Produkt als bestens geeignet sowohl für draußen und drinnen beworben. Doch wer diesen Tannenbaum draußen aufstellt, muss wohl mit dem Spott der Nachbarn rechnen, so lautet zumindest die Meinung vieler Ikea-Kunden.

Ikea : Dieser Weihnachtsbaum ist vielen Kunden zu kahl. Foto: Ikea

Auf Facebook haben gleich mehrere User ein Bild von dem Weihnachtsbaum online gestellt und sich lustig gemacht. „Ikea also ich weiß ja nicht, vermute aber das war nicht so der Verkaufsschlager bei euch, oder?! Sorry aber ich glaube, da helfen auch keine 20 kg Weihnachtsbaumschmuck“, fragt eine Frau ironisch. Für sie ist der Baum einfach viel zu kahl. Lediglich ein paar Tannennadeln ragen vom sehr dünnen Baumstamm ab. Zwischen den einzelnen Zweigen ist viel Abstand. Für die meisten ist ein dichter Tannenwuchs das entscheidende Kriterium für einen Kauf.

Eine andere Kundin kann es gar nicht fassen und fragt: „Ist das eine Verarsche?“. Noch eine Userin meint, dass der Baum seinen Titel „VINTERFINT“ (zu Deutsch „winterlich schön“) nicht verdient habe. Sie macht einen anderen Vorschlag: „Ernsthaft? Warum habt Ihr den armen Baum nicht gleich HABEVERTIG getauft?“ Die meisten Kunden machen sich aus der schwedischen Weihnachtsbaum-Variante einen Spaß und können dem sogar etwas Gutes abgewinnen. „Für die, die es etwas spartanisch mögen, idealer Baum“ oder „Das ist jetzt „in““ lauten zwei andere Kommentare.