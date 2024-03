Ikea: Möbelhaus senkt Preise von 2.000 Artikeln – auch in Deutschland?

Ikea, das beliebte schwedische Möbelhaus, ist für viele Deutsche die erste Anlaufstelle, wenn es um preiswerte Möbel und stylische Dekoration geht. Doch auch am größten Möbelhaus geht die Inflation nicht spurlos vorbei. Während der Corona-Jahre mussten die Preise zahlreicher Produkte erhöht werden.

Seit einigen Monaten können Kunden endlich wieder aufatmen, denn die Preise fallen allmählich wieder. Besonders in Österreich gab der Möbelriese dabei Gas. Können wir uns in Deutschland auch bald darauf freuen?

Ikea: Krasse Preissenkungen bei 2.000 Artikeln

Seit September 2023 hat der schwedische Möbelriese in Österreich die Preise von über 6.000 Artikeln im Schnitt um 15 Prozent gesenkt. Jetzt wurde verkündet, dass weitere 2.000 Artikel folgen sollen, so „OE24“. „Ziel ist es, bis August 2025 im Gesamtsortiment möglichst wieder das Preisniveau von vor der Coronapandemie zu erreichen“, sagte Ikea-Österreich-Chef Alpaslan Deliloglu. Können wir uns in Deutschland auf ähnliche Senkungen freuen?

Die Redaktion hat nachgefragt. Wie eine Pressesprecherin bestätigte, hat Ikea Deutschland „bereits im laufenden Geschäftsjahr (1. September 2023 bis 31. August 2024) wieder begonnen, die Preise für rund 800 IKEA Produkte zu senken.“ Demnach seien erst im Januar 2024 rund 1.200 weitere Produkte hinzugekommen, sodass insgesamt über 2.000 Produkte dauerhaft im Preis gesenkt wurden.

Große Ankündigung für die Kunden

Nach eigenen Angaben sind rund 20 Prozent des gesamten Sortiments von Ikea im Preis dauerhaft um rund 20 Prozent gesunken. Und auch eine weitere Ankündigung der Pressesprecherin lässt die Kunden von Ikea aufhorchen: „Und in diesem Zuge haben wir auch entschieden: IKEA Food gibt die Mehrwertsteuererhöhung von 7 auf 19 Prozent auf Speisen nicht an die Kund*innen weiter.“

Nach eigenen Angaben ist die Erschwinglichkeit der Produkte einer der wichtigsten Eckpfeiler für das Unternehmen. „Das zweistellige Wachstum von IKEA Deutschland um 13,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ermöglicht es uns, in eine echte Preisoffensive einzusteigen.“ Daher würde Ikea bei vielen ihrer Produkte mit den Reduzierungen weit über das hinausgehen, was über die Einkaufspreise gerechtfertigt wäre.