Ikea-Kunden erhalten unschöne Nachricht – bald ist endgültig Schluss

Ikea gehört zu den beliebtesten Möbelhäusern der Deutschen. Mit seinen immer neuen Trends, den erschwinglichen Preisen und der tollen Inspirationen zieht das Einrichtungsgeschäft jährlich über 80 Millionen Menschen an.

Allein in Deutschland gibt es über 60 Ikea-Häuser – auf der ganzen Welt verteilt sind es sogar 480 Geschäfte. Darunter sind auch einige in Österreich. Doch bei unseren Nachbarn tritt in Kürze eine Änderung ein, die Kunden etwas traurig stimmen dürfte.

Ikea streicht Bonusprogramm

Seit dem 1. Juni 2019 gibt es in Österreich das Ikea Family Bonusprogramm, eine Ergänzung zum bestehenden Vorteilsprogramm Ikea Family. In diesem gesonderten Bonusprogramm konnten Kunden als Dankeschön für ihre Treue nach drei Einkäufen und einem Mindestumsatz von insgesamt 300 Euro eine Aktionskarte im Wert von 10 Euro erhalten. Das Registrieren der Einkäufe passierte dabei ganz automatisch beim Vorzeigen der Family-Karte an der Kasse oder beim Hinterlegen der Mitgliedsnummer beim Online-Einkauf.

+++Ikea in Essen: Paukenschlag! DAMIT hat niemand mehr gerechnet+++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Doch Ikea informiert die Kunden in Österreich nun darüber, dass es dieses Programm bald nicht mehr länger geben wird. „Wir möchten dich darüber informieren, dass das Ikea Family Bonusprogramm […] beendet wird. Aber du hast noch genügend Zeit, eine Ikea Aktionskarte im Wert von 10 Euro zu erhalten“, heißt es auf der Webseite des Möbelhauses. Das normale Family-Programm bleibe aber nach wie vor bestehen.

Mehr Themen:

Was in Österreich bald Geschichte ist, ist im vergangenen Jahr nach Deutschland gekommen. Denn Ikea Family hat einen neuen Treuebonus eingeführt. Seit 4. September 2024 können Ikea-Family-Mitglieder in Deutschland Punkte sammeln und von diesen profitieren. Neben Rabatten von 5 bis 50 Euro für die Einkäufe können Kunden die Punkte auch für ein gratis Frühstück, Hauptgericht oder Dessert im Schwedenrestaurant einlösen.