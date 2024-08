Ikea erhält irres Tauschangebot von TikTokerin – heftige Reaktion! „Könntest den halben Laden haben“

Erst Möbel, dann Kottbullar oder Hot-Dogs – ein Besuch bei Ikea ist für die meisten Menschen mit leckerem Essen und einem kleinen Ausflug verbunden. Doch TikTokerin Lena Lind hat eine Mission: Sie möchte eine selbst entworfene Jacke gegen einen Gegenstand ihrer Wahl eintauschen – die Reaktionen machen selbst die erfahrene Influencerin etwas sprachlos.

+++ Ikea mit Kostenlos-Hammer – du darfst nur nicht diesen Fehler machen +++

Lena Lind wagt ein neues Abenteuer und betritt mutig und mit einem Lächeln die typisch gelb-blaue Ikea-Filiale. Denn sie hat eine Mission: Die Influencerin bestickt College-Jacken mit typischen Laden-Motiven und versucht, diese gegen Eintrittskarten, Rabatte oder andere Gegenstände einzutauschen. Ihre Erfolge und Misserfolge teilt sie fleißig auf Instagram und TikTok – kein Wunder, dass ihr auf TikTok mittlerweile weit über 340.000 Menschen folgen.

Ikea: Influencerin möchte Jacke gegen Bonsai tauschen

Doch nicht nur das: Ihre Fans schlagen auch vor, in welchem Geschäft sie den nächsten Tauschversuch wagen soll – und so machte sie sich auf den Weg zu Ikea. Natürlich hatte sie nicht nur schnell den typischen Bleistift in der Hand, sondern trug auch von Anfang an die selbst bestickte Jacke. Kein Wunder, dass sie mit diesem schicken Outfit schnell für eine Mitarbeiterin gehalten wurde. Und so sympathisch, wie die Follower Lena Lind kennen, half sie auch einer ihr unbekannten Kundin, eine Gießkanne aus dem obersten Regal zu holen.

+++ Ikea zieht die Reißleine – Kunden suchen sich die Augen aus dem Kopf +++

Wenige Zeit später hatte sich Lena dann auch für ein Objekt ihrer Begierde entschieden. Und so ging sie mutig mit ihrem Bonsai-Bäumchen für stolze 25 Euro an die Kasse. Dann der spannende Moment: Sie fragte die Verkäuferin tapfer, ob sie die Pflanze gegen ihre selbst entworfene Jacke eintauschen würde. Übrigens: Für so ein selbst entworfenes Kleidungsstück hat sie teilweise mehr als drei Stunden gebraucht – also nicht nur eine wagemutige Aufgabe an sich, sondern auch ein ganzes Stück Arbeit.

Verkäuferin ist von Lena Kinds Jacke begeistert

Das Fazit? Es sollte sich lohnen! Die Verkäuferin schien aus dem Häuschen zu sein und meinte prompt: „Oh, geil!“ Und würde am liebsten sofort tauschen, denn sie meint auch: “Du könntest den halben Laden dafür haben“ – nach einem schnellen Telefonat und der Zusage wurde die Jacke nicht nur getauscht, sondern von der Ikea-Mitarbeiter auch direkt angezogen. Außerdem verriet Lena in ihrer Story, dass diese nun im Aufenthaltsraum der Ikea-Mitarbeiter hängt – inklusive einer Botschaft der Influencerin.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Übrigens war nicht nur die Ikea-Mitarbeiterin begeistert, sondern auch die Fans auf TikTok. So tummelten sich unter dem Video zahlreiche Kommentare: „So eine geile Jacke“, meinte ein Fan, dem nicht nur viele andere Instagram-Nutzer zustimmen, sondern sogar Ikea selbst. So konnte man von Seiten der offiziellen TikTok-Seite des Einrichtungshauses lesen: „Unsere Fans haben einfach immer die besten Ideen.“

Mehr News:

Offenbar sind aber auch viele neidisch auf die schöne Jacke – denn OBI fragte direkt: „Wann kommt die OBI-Jacke?“ Wer weiß, vielleicht macht sich Lena Lind schon bald auf den Weg in den Baumarkt: Ihre Fans werden es auf jeden Fall erfahren.