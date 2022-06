Ikea: Vorsicht, fiese Betrugsmasche könnte dich teuer zu stehen kommen

Die schwedische Möbelhauskette Ikea erfreut sich in Deutschland bei Kunden großer Beliebtheit. Immer mehr Möbelhäuser entstehen und die Umsätze wachsen. Ikea erzielte im abgeschlossene Geschäftsjahr 2020 in Deutschland einen Einzelhandelsumsatz von 5,325 Milliarden Euro.

Achtung Kunden von Ikea: Es ist eine fiese Betrugsmasche im Umlauf!

Cyberkriminelle versuchen die Kunden von Ikea mit einem angeblichen Gewinnspiel zu locken. Doch statt etwas zu gewinnen, könnten sie eine Menge verlieren.

Ikea: Achtung vor Fake-Gewinnspiel – davon lässt du lieber die Finger

Fast alle größeren Unternehmen veranstalten ab und an kleine Gewinnspiele. Auf Facebook tauchen immer wieder derartige Anzeigen auf. Doch von einem Spiel solltest du lieber die Finger lassen. Betrüger werben in dem Portal mit einem „Einkaufsgutschein im Wert von 250-500 Euro“. Das Einzige, was du dafür tun sollst: „Eine andere Zahl als 555 richtig erraten“.

Das klingt doch einfach. Und genau da liegt der Knackpunkt. Denn möglichst viele sollen auf die Masche reinfallen. Bei dem Gewinnspiel handelt es sich also in keinem Fall um eine offizielle Aktion des Möbelriesens.

Ikea: Vorsicht vor mieser Masche – DARAN erkennst du den Betrug

Das angebliche Gewinnspiel wird von der Facebookseite „IKEA- Deutschland“ verbreitet. Die gibt es allerdings erst seit dem 2. Juni 2022 und sie hat auch kaum Abonnenten. Das Leerzeichen zwischen dem Bindestrich und dem nächsten Wort sollte dich ebenfalls stutzig machen, genauso wie das fehlende Impressum und das Verifikationsabzeichen.

Ikea: Cyberkriminelle versuchen über das Fake-Gewinnspiel an deine Daten zu kommen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Zoonar

Denn die offizielle Facebookseite von Ikea Deutschland hat diesen kleinen weißen Haken auf blauem Untergrund direkt neben dem Namen. Außerdem gibt es sie schon seit gut zehn Jahren. Hier findest du im Gegensatz zu der Fake-Seite ein vollständiges Impressum mit Anschrift und circa 31 Millionen Followern.

Wie bei so vielen anderen Betrugsmaschen auch, geht „Chip“ davon aus, dass über das falsche Gewinnspiel Daten von unvorsichtigen Nutzern abgeluchst werden sollen. Die können dann gewinnbringend an andere Firmen weiterverkauft werden. (mbo)