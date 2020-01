Ein neugeborenes Baby in einer indischen Klinik wurde nur drei Stunden alt. (Symbolfoto)

Hund: Streuner dringen in Krankenhaus ein und beißen neugeborenes Baby tot – Aussage der Klinik schockiert zutiefst

Das Neugeborene war erst drei Stunden auf der Welt, als es einen qualvollen Tod sterben musste! Im nordindischen Bezirk Farrukhabad haben streunende Hunde ein Baby totgebissen.

Die Hunde drangen durch ein offenes Fenster in den Operationssaal eines privaten Krankenhauses ein – der Säugling lag alleine in dem Raum, hatte keine Chance. Er wurde am ganzen Körper von den Hunden verletzt, teilte Ermittler Ved Prakash Panday mit.

Rund 30 Millionen herrenlose Hunde leben in Indien, viele von ihnen haben Tollwut. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / Doreen Fiedle

Hund: So entsetzlich reagiert das Krankenhaus auf das Unglück

Doch nicht nur das tragische Unglück, auch die Reaktion des Akash-Ganga-Krankenhauses schockiert: Angestellte versuchten zuerst, den Vorfall zu vertuschen, erzählten den Angehörigen, das Baby sei tot auf die Welt gekommen. Weil die Familie die Hunde gehört hatte, ließ sie nicht locker.

Besonders unglaublich: Nachdem die Klinik die Wahrheit zugegeben hatte, bot sie der Familie Schweigegeld an!

Mittlerweile ist das Akash-Ganga-Krankenhaus geschlossen, hatte laut Behörden gar keine Betriebsgenehmigung. Mehrere Mitarbeiter sind wegen Totschlags angeklagt. (dpa)