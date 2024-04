Horoskop: Widder-Saison macht die Bahn für die Liebe frei – doch nur sie trifft Amors Pfeil

Es liegt Liebe in der Luft. Nicht nur der eingeläutete Frühling bringt jetzt die ganz großen Gefühle – auch die Widder-Saison beflügelt Singles und vergebene und bringt ihr Liebes-Leben auf ein ganz neues Level.

Doch nicht allen Liebeshungrigen ist Amor jetzt hold. Nur fünf Sternzeichen werden von seinem Pfeil getroffen. Bist auch du dabei? Was die Sterne für den April bereit halten, erfährst du im aktuellen Horoskop.

Horoskop: Widder-Saison sorgt für große Gefühle!

Schon seit dem 21. März läuft sie offiziell, die Widder-Saison. Noch bis zum 20. April dauert sie an. Doch ausgerechnet dem Feuerzeichen sind die Liebes-Sterne nicht gut gesonnen. Bei anderen wiederum entfacht oder feuert es die Gefühle an. So etwa bei Waage-Geborenen.

Nicht nur die Regentschaft des Widder heizt hier jetzt ordentlich ein, sondern auch der Planet Venus. Vor allem ab dem 5. April ist die Bahn frei für Gefühle pur. Heiße Flirts oder die große Liebe – für die Waage ist liebestechnisch jetzt alles möglich. Auch der Schütze erlebt derzeit eine aufregende Zeit. Die Venus macht’s auch hier möglich, dass sich das Erdzeichen mal wieder richtig verliebt. Vor allem in Kombination mit einem Widder kann es jetzt heiß zur Sache gehen.

Wassermann, Krebs und Jungfrau auf Liebeskurs

Romantische Stunden stehen auch dem Wassermann-Geborenen bevor. Venus macht die Wahl für Mr. und Mrs. Right noch bis Ende April leichter als sonst. Bahn frei für Leidenschaft und große Gefühle! Auch der Krebs kommt jetzt voll auf seine Kosten. Aus einer Freundschaft könnte jetzt mehr entstehen. Das Wasserzeichen könnte jetzt sogar endlich seine große Liebe finden.

Jungfrauen dagegen fallen in nächster Zeit in den Jungbrunnen. Sie wollen kuscheln und rumknutschen, als wären sie nochmal knackige 16. So viel Leichtigkeit und Schmetterlinge im Bauch hat das Erdzeichen schon lange nicht mehr gefühlt!