Horoskop: Magie zu Silvester – für diese Sternzeichen erfüllt sich schon bald ein Wunsch

Neues Jahr, neues Glück? Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu und viele Menschen setzen ihre Hoffnungen in das neue Jahr 2024. Gerade in der Silvester-Nacht werden viele Wünsche in den Feuerwerks-Himmel geschickt.

Doch es gibt Personen, die sich ganz auf ihr Sternzeichen und das dazugehörige Horoskop verlassen dürfen und nicht mal bis zum neuen Jahr warten müssen. Den Sternen zufolge gehen einige Wünsche rechtzeitig zum neuen Jahr in Erfüllung.

Horoskop: Wassermänner werden für ein anstrengendes Jahr belohnt

Das Horoskop für Wassermann-Geborene (21. Januar bis 19. Februar) kann sich zum Jahreswechsel sehen lassen. Viele Wassermänner haben in den vergangenen zwölf Monaten viel gegeben, sich vor allem beruflich reingehängt. Nachdem sie über sich hinausgewachsen sind, ist der Wunsch nach Weiterentwicklung natürlich groß – und genau dieser könnte sich schon bald erfüllen.

Denn kurz vor Beginn des neues Jahres könnten sich die Mühen auszahlen – zum Beispiel in Form einer Beförderung auf eine Führungsposition. Auch selbstständige Wassermänner können hoffnungsvoll in die berufliche Zukunft blicken. Mit Beginn des neues Jahres könnte zum Beispiel ein lukrativer Auftrag oder eine andere positive Nachricht ins Haus flattern.

Horoskop: Löwe-Geborenen wird ein Herzenswunsch erfüllt

Es gibt noch ein weiteres Sternzeichen, dessen Silvester-Horoskop Großes bereit hält. So können auch Löwe-Geborene (24. Juli bis 23. August) mit der Erfüllung eines Herzenswunsches in das neue Jahr starten. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.

Die Sterne raten vor allem Single-Löwen, in der Silvester-Nacht auszugehen. Auch wenn die Lust auf Party bei den sonst eher aktiven Löwen eher gering ist, könnte sich der Aufwand lohnen. Laut Horoskop wartet nämlich möglicherweise eine ganz besondere Person auf Single-Löwen – die Zeichen stehen gut!