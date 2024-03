Horoskop unter Vollmond-Einfluss – für diese drei Sternzeichen ist nichts mehr wie vorher

Viele Menschen fühlen sich vom Vollmond beeinflusst. Manche können in der Zeit, in der der Mond am hellsten erleuchtet, schlecht schlafen. Kein Wunder, denn wer kein Rollo im Schlafzimmer hat, wird durch die Helligkeit wachgehalten. Doch das ist noch nicht alles, wie das Horoskop verrät.

Denn drei Sternzeichen reagieren laut Horoskop besonders sensibel auf den Vollmond. Sie erleben diese Zeit intensiver als andere und sind vollkommen aufgewühlt und emotional. Gehörst auch du dazu?

Horoskop: Vollmond trifft Wasserzeichen

Eines ist schon mal klar: Wasserzeichen werden vom Mond besonders beeinflusst. Das ist genauso wie bei den Gehzeiten. Sie spüren es einfach, wenn der Mond wieder voll ist. Sind dann oft unruhig, hoch emotional oder leiden eben auch unter Schlafstörungen. Ein Blick an den Himmel kann da die Erklärung liefern.

Zu den besonders betroffenen Sternzeichen zählt der Krebs. Ihm wird schon nachgesagt, seine Launen seien so wechselhaft wie die Mondphasen. Wenn du dich als Krebs rund um den 25. März oder auch den 24. April (dann ist der nächste Vollmond) unruhig, rastlos und ein wenig verloren fühlst, dann liegt das sicherlich am Mond.

Horoskop: Fische werden emotionaler

Ein anderes Wasserzeichen, das jetzt in den Bann des Vollmonds gezogen wird, ist Fische. Dieses Sternzeichen zeigt sich als besonders sensibel und emotional gegenüber seiner Umgebung. Sie spüren sofort, wenn es jemanden schlecht geht und können sich in viele Situationen besser einfühlen als andere.

Diese Charakterzüge werden durch den Vollmond noch verstärkt. Vermutlich werden Fische-Geborene rund um diese Mondphase schneller in Tränen ausbrechen, manchmal auch ohne ersichtlichen Grund. Wer rund um den Vollmond mit Fische-Geborenen zu tun hat, sollte sich deshalb besonders ruhig verhalten und Konflikte vermeiden.

Horoskop: Skorpione brechen aus sich heraus

Und auch der Skorpion gehört zu den Wasserzeichen und ist deshalb anfällig für die Tücken, die der Vollmond bereitet. Und das, obwohl Skorpione stets selbstbewusst und nach außen hin eher hart und weniger emotional wirken können. Doch dahinter steckt ein weicher Kern.

Denn auch Skorpione können von ihren Gefühlen übermannt werden – besonders zum Vollmond. Diese Mondphase kann allerdings auch einen überraschenden Tatendrang und Ruhelosigkeit hervorrufen. Skorpionen grübeln vielleicht auch die ganze Nacht über etwas, während sie der Vollmond nicht schlafen lässt.