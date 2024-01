Horoskop: Schneemond in voller Kraft – diese drei Sternzeichen müssen jetzt ihre Chance nutzen

Gerade am Jahresanfang 2024 setzen viele Menschen auf ihr Horoskop, verbinden mit der astronomischen Vorhersage Ziele und Hoffnungen. Bei drei Sternzeichen macht das in der aktuellen Vollmond-Zeit besonders viel Sinn – mit dem Schneemond am Donnerstag (25. Januar) könnte sich einiges in ihrem Leben ändern.

Das Horoskop sagt für diese Sternzeichen neue Energie und Kraft voraus, gerade zum Vollmond sollten sie deshalb die Weichen für wichtige Veränderungen stellen.

Horoskop: Das steckt hinter dem „Schneemond“

Laut Horoskop für diesen Januar soll der sogenannte „Schneemond“ im Zeichen des Sternzeichens Löwen stehen und Selbstbewusstsein, Ehrgeiz und Stolz für die Tierkreiszeichen bringen. Doch was genau bedeutet eigentlich Schneemond?

Als Schneemond wird allgemein der erste Vollmond im Januar bezeichnet, auch „Eismond“ oder „Hartung“ genannt. Die Namen beziehen sich auf die Temperaturen, die gemeinhin zum Jahresanfang herrschen. „Hartung“ leitet sich von der meist gefrorenen Erde hierzulande ab. In Nordamerika wird der Schneemond auch als „Wolfsmond“ bezeichnet (hier mehr dazu).

Egal ob Schneemond, Eismond oder Hartung – der Vollmond steht im Löwen und beschert uns deshalb Motivation, Durchhaltevermögen und auch Mut. Auf drei Sternzeichen wirkt sich das ganz besonders aus.

Horoskop: Diese Sternzeichen müssen ihre Chance nutzen

Für die Sternzeichen Krebs, Fische und Löwe sagt das Horoskop eine einmalige Vollmond-Chance in dieser Januar-Woche voraus. Gerade die sonst eher zurückhaltenden Sternzeichen Krebs und Fische könnten unter dem Einfluss des Mondes und des Feuerzeichens ausbrechen und eine andere Seite von sich fördern.

Der Krebs (22. Juni bis 22. Juli) könnte durch mehr Selbstbewusstsein und Mut endlich mehr für seine Bedürfnisse einstehen und sein wahres Potenzial entfalten. Aus astronomischer Sicht soll sich das auf ganzer Linie auszahlen.

Ähnlich geht es den sensiblen Fische-Geborenen (20. Februar bis 20. März), die endlich einmal ihren Mund aufmachen und selbstbewusst ihre Meinung vertreten. Das Ausbrechen aus gewohnten Mustern kann so die Entstehung von Neuem und Schönem begünstigen.

Natürlich profitieren auch die Löwen (23. Juli bis 23. August) von der Vollmond-Energie im eigenen Sternzeichen. Die Feuer-Geborenen erleben eine wahre Glückswoche, in der einige Dinge, die bisher für negative Gefühle sorgten, gelöst werden. Doch auch Liebe und Leidenschaft – sowie die Steckenpferde dieses Sternzeichens – kommen nicht zu kurz.