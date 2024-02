Horoskop: Bringt der Vollmond das Glück? Drei Sternzeichen haben die Chance auf die ganz große Liebe

Hach, wie schön – aber unrealistisch! Denkst du dir das auch immer nachdem du eine romantische Hollywood-Schnulze im Fernsehen gesehen hast? Aber vielleicht liegst du mit dem zweiten Gedanken doch falsch. Schließlich ist am Samstag (24. Februar) Vollmond. Und da ist ja bekanntlich alles möglich! Auch bei deinem Horoskop.

Es gibt sogar drei Sternzeichen, die die Chance auf ein lebenslanges Liebesglück haben. Wer möchte das nicht? Wenn du wissen willst, ob dein Sternzeichen dazu gehört, dann lies schnell weiter.

Horoskop: Vollmond verspricht Glück

Egal, ob man alt und runzelig ist, welche Höhen und Tiefen man durchlebt hat – eine Liebe, die bis zum Ende des Lebens hält, wünschen sich wohl die meisten Menschen. Am Samstag (24. Februar) ist zudem Vollmond – da könnten auch die großen Wünsche in Erfüllung gehen. Dein Horoskop hat zumindest gute Nachrichten für dich, wenn du zu den folgenden drei Sternzeichen gehörst.

Menschen, die als Waage geboren wurden, haben eine ganz besondere Wirkung auf andere. Sie gelten als sehr charmant und machen alles, was sie tun, aus vollstem Herzen und mit viel Begeisterung. Davon lassen sich andere schnell anstecken. Und darin liegt auch schon das Geheimnis der Waage: Mit dieser bezaubernden Art fliegen ihr die Herzen nur so zu. Als Partner ist die Waage eine treue Seele mit einem Hang zur Romantik. Da fällt es nicht schwer, ein Leben lang an ihrer Seite zu bleiben.

Die eine große Liebe

Auch dem Skorpion wird nachgesagt, dass er treu sein kann auf Lebenszeit. Obwohl er manchmal kompliziert ist, liebt er mit ganzer Seele. Und das ist es doch, was zählt. Probleme kann man zusammen aus der Welt schaffen. Skorpione sind außerdem sehr respektvoll im Umgang mit anderen. Da fühlt man sich als Partner sicher gut aufgehoben.

Auch das Horoskop vom Krebs hat viel Gutes zu berichten. Nicht nur zur Vollmond-Zeit ist er verlässlich und zeigt viel Gefühl. Mit einem Krebs an seiner Seite, kann man sich eine gute Zukunft aufbauen – inklusive Haus und Kinder. Denn seine Gefühle sind und bleiben echt.