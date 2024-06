Horoskop: Der Vollmond steht kurz bevor – diese Sternzeichen erhalten endlich Gewissheit

Laut Horoskop hat der Vollmond im Juni eine ganz besondere Auswirkung auf Sternzeichen. Am 22. Juni 2024 ist es so weit, dann wird der Vollmond in einem besonderen Sternzeichen stattfinden und zum sogenannten Erdbeermond. Diese Sternzeichen werden die Auswirkungen davon spüren und dadurch endlich Gewissheit erhalten.

Horoskop: Dieser Vollmond sorgt für besondere Schwingungen

Der Vollmond wird am 22. Juni im Sternzeichen Steinbock stattfinden. Er trägt auch den Namen Erdbeermond. Jedes Jahr unterstützt uns der Steinbock-Vollmond dabei, wichtige Klarheit zu gewinnen. Dabei geht es um die Umstände in unserem Leben, mit denen wir nicht mehr zufrieden und glücklich sind. Durch den Erdbeermond erhalten wir die Stärke, der Wahrheit tief in die Augen zu blicken.

Es hat eine Stärke, die man sich wie einen plötzlich und unerwarteten Anruf vorstellen kann, der aber etwas sehr Besonderes in dir auslöst. In dem Moment, wo du den Anruf der unbekannten Nummer abnimmst, wird dir klar, dass es sich um einen kosmischen Weckruf handelt. Du weißt bereits, was jetzt kommt, denn dir ist die Botschaft klar. Die Stärke des Erdbeermondes lässt dich spüren, dass die Zeit des Aufschiebens, des Ausweichens und auch des Wegschauens jetzt Geschichte ist.

Horoskop: Diese Sternzeichen spüren die Auswirkungen

Besonders stark bekommen die folgenden Personen die Auswirkungen des Steinbock-Vollmondes zu spüren. Es handelt sich um Sternzeichen, welche Betonungen, also beispielsweise Sonnen- oder Mondzeichen oder seinen Aszendenten, in den Zeichen Steinbock, Krebs, Waage oder Widder haben. Jeder Vollmond symbolisiert dabei einen besonderen Shift-Moment.

Der Steinbock-Vollmond fordert von dir, dass du es dir eingestehst, wenn du mit einer gewissen Sache nicht mehr glücklich bist. Dann gilt es, dass du die Schuld nicht bei anderen suchst, sondern dass du deinen eigenen Anteil daran erkennst.

Dann ist es an der Zeit, dass du Eigenverantwortung übernimmst. Denn das wird sich am Ende auszahlen. Durch den Erdbeermond wirst du reifen und erkennst, dass gewisse Ideen, Handlungen oder Vorhaben nicht mehr aushaltbar oder umsetzbar sind. Am Ende wirst du davon profitieren. Vertraue auf dein Horoskop!