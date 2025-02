Horoskop: Venus heizt ein! 2025 wird für diese Sternzeichen in der Liebe zum Erfolgsgarant

Händchenhaltend durch die Gegend schlendern und am Abend kuschelnd zusammen einschlafen: Hach, die Liebe ist doch etwas Schönes! Bei einige Sternzeichen stehen die Weichen für 2025 besonders auf Liebe. Das Horoskop weiß, wer sich in diesem Jahr auf viele prickelnde Momente freuen darf.

Venus ist auch 2025 ordentlich am Werk. Für gleich drei Sternzeichen wird es romantisch und leidenschaftlich – und dabei spielt es laut Horoskop keine Rolle, ob du glücklich vergeben bist oder noch auf der Suche nach deinem Traummann oder der Traumfrau.

Horoskop hat die ganz großen Gefühle parat

Vor allem im Frühjahr geht es in Sachen Liebe hoch her – Herzklopfen und Schmetterlinge im Bauch garantiert! Doch welche Sternzeichen dürfen sich auf die ganz großen Gefühle freuen?

+++Horoskop: Glücksformel enthüllt! Diese Sternzeichen haben im Leben die besten Aussichten+++

Zwillinge setzen sich in diesem Jahr in Sachen Liebe die Krone auf! Sie lieben es zu flirten und stellen mit ihrem ausgeprägten Charme alles in den Schatten. Auf Zwillinge kommt ein emotionales 2025 zu und sie leben ihre kommunikative Seite aus.

Ebenfalls interessant für dich: Horoskop: Vom Glück geküsst! Bei diesen Sternzeichen läuft es jetzt rund

Waage und Skorpione freuen sich auf das Liebes-Jahr 2025

Skorpione erwarten innige Momente – entweder mit deinem Schatz oder mit einer neuen tollen Begegnung. Vertrautheit und Intimität stehen ganz oben auf deiner Liste. In Sachen Liebe darfst du dich auf etwas freuen in diesem Jahr.

Alle Menschen im Sternzeichen Waage lieben die Harmonie. Venus wird dich dabei unterstützen, dass du in diesem Jahr den Ausgleich in der Liebe findest. In Beziehungen bist du auch bereit, Kompromisse einzugehen. Deine Partnerschaft erreicht ein neues Level.

Mehr Themen und News von unserem Portal haben wir hier für dich zusammengefasst:

Horoskop: Wichtige Entscheidungen stehen an

Doch nicht bei allen Sternzeichen ist alles rosarot. Welche Sternzeichen schon bald wichtige Entscheidungen treffen müssen, erfährst du in diesem Artikel>>>