Horoskop: Überraschung am Valentinstag! Diese drei Sternzeichen trifft Amors Pfeil

Hach jaa, der Valentinstag! Für viele Paare ist der Tag der Liebe ein willkommener Anlass, schöne gemeinsame Zeit zu erleben. Definitiv steht Romantik da an erster Stelle, auch bei den Geschenken. Und auch das Horoskop meint es gut, denn: Mars und Pluto sorgen an diesem 14. Februar dafür, dass der Valentinstag besonders romantisch wird.

Das gilt für Paare in der Regel ohnehin, doch Verliebte mit einem bestimmten Sternzeichen können sich besonders glücklich schätzen. Der Grund: Eine Überraschung könnte bei diesen Menschen für VIEL Herzkribbeln sorgen. Die Sterne meinen es also laut Horoskop mit drei Sternzeichen in der Liebe ganz besonders gut.

Horoskop: Überraschung am Valentinstag!

Zunächst können sich Menschen mit dem Sternzeichen Fische freuen. Denn der Valentinstag wird für sie eines der schönsten Tage überhaupt im Jahr 2024. Laut Horoskop wird der Herzensmensch Fische mit einer süßen Nachricht überraschen. Das Herz wird Freudensprünge machen, wenn sie ins Haus (und Herz) flattert. Amors Pfeil trifft also Fische direkt!

Das zweite Sternzeichen betrifft den Stier. Menschen, die in diesem Sternenbild geboren wurden, bekommen ganz besonders viel Aufmerksamkeit vom Partner oder der Partnerin am Valentinstag. Noch heftiger: Er oder sie wird dem Stier die Liebe gestehen! Es könnte ein wunderbarer Tag werden.

Drei Sternzeichen trifft Amors Pfeil besonders

Der Dritte im Bunde ist das Sternzeichen Schütze. Ganz ehrlich: Schütze-Menschen träumen aktuell insgeheim von einem großen Abenteuer. Am Valentinstag könnte der Herzensmensch von Schützen mit einem Ausflug überraschen – und das könnte SEHR glücklich machen. Na dann…