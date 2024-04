Horoskop: Oje! Dieses Sternzeichen wird die Pechsträhne einfach nicht los

Laut Horoskop sieht die Zukunft für diese Sternzeichen alles andere als rosig aus. Während sich die einen über Glück bei Gewinnspielen freuen können, scheint für die Menschen, die in diesem ganz bestimmten Zeitraum geboren wurden, die Pechsträhne einfach nicht abreißen zu wollen. Gehörst du vielleicht auch dazu?

Horoskop: Sternzeichen hat kein Glück im Spiel

So manch einer kann in den Sternen lesen, was die Zukunft bereithält. Besonders spannend wird es, wenn es sich um Hoch- und Tiefpunkte in den Bereichen Liebe, Finanzen oder Beruf handelt. Oftmals können sich die Sternzeichen zu günstigen Konstellationen und besonderen astrologischen Ereignissen nämlich über eine richtige Glückssträhne freuen. Dieses Sternzeichen hingegen scheint leer auszugehen und so manch einer würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, es stehen düstere Zeiten bevor.

Das Online-Portal „einfach-sparsam.de“ hat eine Gewinnspielumfrage mit rund 3.025 Teilnehmenden durchgeführt und festgestellt, dass Fische und Jungfrauen zumindest im Spiel oftmals von Glück gesegnet sind. Das Sonnenjahr 2024 schreitet voran und bringt vielen Sternzeichen mehr Energie und Mut zu etwas Neuem. Während es für viele also sehr rundzulaufen scheint, müssen sich einige jedoch durch eine nicht endende Pechsträhne hangeln.

Laut Umfrage gehört das Sternzeichen Zwilling nämlich zu den Top-Pechvögeln. Während der ein oder andere bei Gewinnspielen mit etwas Glück nämlich zumindest schon mal Kleinigkeiten abstauben kann, gehen Menschen, die zwischen dem 22. Mai und dem 21. Juni Geburtstag feiern, meist leer aus.

Trotzdem lässt sich das Sternzeichen von seinen schlechten Gewinnchancen nicht unterkriegen und testet sein Glück am liebsten bei Veranstaltungstickets oder Modeangeboten. Immerhin: Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.