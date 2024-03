Horoskop: Jetzt werden Träume wahr! Diese Sternzeichen blühen bald richtig auf

Wie schön wäre es doch, wenn Träume irgendwann tatsächlich wahr werden, oder? Egal, ob es die langersehnte Beförderung, Glück in der Liebe oder die eigene Selbstverwirklichung ist – so ziemlich jeder hat abseits des Alltagstrubels einen Wunsch, der nur darauf wartet in Erfüllung zu gehen. Bei diesen drei Sternzeichen könnte es laut Horoskop noch in diesem Monat so weit sein. Die Sterne stehen günstig und lassen im März den ein oder anderen Traum endlich Realität werden. Gehörst du vielleicht auch zu den Glücklichen?

Eins steht fest: Wer nur fest genug glaubt und dazu bereit ist, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um sich seinen innigsten Wunsch zu erfüllen, der wird das mit Sicherheit irgendwann schaffen. Umso schöner wäre es allerdings, wenn bis dahin nicht noch Monate oder gar Jahre verstreichen würden und die Sterne bei der Wunscherfüllung etwas nachhelfen könnten, oder? Wer in diesem Zeitraum geboren wurde, der blüht in den kommenden Wochen so richtig auf.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben Glück

Das erste Sternzeichen, das sich über das Wahrwerden seiner Träume freuen kann, ist der Widder. Wer zwischen dem 21. März und dem 19. April Geburtstag hat, dem stehen besondere Zeiten im Berufsleben bevor. Egal, ob es die eigene Beförderung oder der Abschluss eines anstrengenden Projektes ist – die harte Arbeit hat sich gelohnt und wird noch in den kommenden März-Wochen belohnt.

Auch dem Sternzeichen Löwe sind die Sterne wohlgesonnen. Laut Horoskop geht es besonders in der Liebe steil bergauf. Damit ist allerdings nicht nur das Liebesglück der Singles gemeint, sondern auch in der Partnerschaft der Löwen könnte die Bindung im März weiter gestärkt und neues Feuer entfacht werden.

Auch für Menschen, die zwischen dem 22. November und dem 21. Dezember ihren Geburtstag feiern, könnte im März 2024 ein großer Traum wahr werden. Anders als bei Widder und Löwe, geht es dabei jedoch weniger um den Beruf oder die Liebe, sondern bei dem Sternzeichen vielmehr um die Verwirklichung seiner selbst. Er wird in den kommenden Wochen selbst an sich wachsen und seinen Horizont erweitern können.