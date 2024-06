Horoskop: Der Erdbeermond wirft seine Schatten voraus – vier Sternzeichen reiten bald auf der Erfolgswelle

Neumond, Halbmond, Vollmond und zurück – der Mond wechselt in einem Monat immer wieder sein Angesicht. Das hat auch jedes Mal Auswirkungen auf unser Horoskop. Besonders schön anzusehen, ist immer wieder der Vollmond, der am 22. Juni um 3.07 Uhr sein ganzes Antlitz zeigt. Er trägt diesmal den schönen Namen Erdbeermond.

Und dieser Erdbeermond lässt vor allem vier Sternzeichen laut Horoskop die Erfolgswelle reiten. Wenn du wissen möchtest, ob du oder deine Liebsten dazugehören, dann solltest du unbedingt weiterlesen.

Horoskop: Löwe und Steinbock haben’s drauf

Im Juni steht der Vollmond ganz im Zeichen des Steinbocks. Und da dieser laut Horoskop für Ehrgeiz und Fleiß steht, färben seine Eigenschaften auch auf die anderen Sternzeichen ab. Zuerst einmal profitiert der Löwe. Der Erdbeermond könnte für eine große Chance sorgen, da er den Löwen mit jeder Menge Energie ausstattet. So werden Löwe-Geborene einen neuen, starken Ehrgeiz in sich entdecken und sich kaum noch von ihren Zielen abbringen lassen. Das bleibt nicht unbemerkt.

Und auch der Steinbock selbst wird durch den Vollmond im eigenen Tierkreiszeichen bestärkt in seinem Tun. So können echte Höchstleistungen entstehen und den Steinbock auf seinem Lebensweg ein ordentliches Stück weiter voranbringen.

Stier und Krebs leben den Erfolg

Der Vollmond beschert auch dem Stier laut Horoskop eine gute Zeit. Die typische Geduld der Stiere paart sich mit neuer Energie und heraus kommt ein klar gestecktes, fokussiertes Ziel, das ohne Probleme erreicht werden kann. Damit sind Stiere zusätzlich ein echtes Vorbild für ihre Umwelt. Auch die anderen Sternzeichen sollten sich davon eine Scheibe abschneiden.

Wenn du als Krebs geboren wurdest, bist du laut Horoskop eher der grüblerische Typ. Aber mit der Power des Erdbeermondes glaubst du in dieser aufregenden Zeit viel mehr an dich selbst und erreichst so deine Ziele auch umso leichter. Wichtig ist nur, dass du positiv bleibst. Dann kommt viel Gutes auf dich zu.

